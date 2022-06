Si è votato per i ballottaggi in 65 comuni per un numero complessivo di elettori che supera i 2 milioni. Affluenza in calo. Michele Guerra (centrosinistra) è il nuovo sindaco eletto di Parma, Damiano Tommasi (centrosinistra) davanti a Sboarina a Verona. Anche Piacenza verso il centrosinistra con Katia Tarascone. Letta: si prospetta grande vittoria del Pd e del centrosinistra

