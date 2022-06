Ballottaggio comunali, Letta: "Risultato rafforza il governo"

Il segretario del Pd: "Il centrodestra perde e perde male dovunque anche perché ha fatto in alcuni casi delle scelte incredibili. Da domattina ci mettiamo al lavoro per preparare le elezioni politiche dell'anno prossimo" ascolta articolo Condividi

"Il centrodestra perde e perde male dovunque anche perché ha fatto in alcuni casi delle scelte incredibili. In alcuni posti il centrodestra ha scelto come proprio candidato un fuoriuscito del centrosinistra e per me questa è la scelta peggiore che si possa fare. Quei candidati hanno perso, penso al risultato clamoroso di Catanzaro e penso che anche questo sia il segno della linearità che vuol dire che si lavora con coerenza e questo alla fine paga". Così il segretario del Pd, Enrico Letta ha commentato i risultati dei ballottaggi delle comunali (TUTTI I RISULTATI - L'AFFLUENZA).

"Questo risultato rafforza il governo" vedi anche Ballottaggio elezioni Verona, Damiano Tommasi è il nuovo sindaco Il risultato dei ballottaggi "rafforza il governo. È un risultato su elezioni civiche ma se ci fosse stato un risultato diverso ci sarebbero state conseguenze o elementi negativi. Questo risultato rafforza la stabilità di governo e per me questo conta in un momento come quello che stiamo vivendo", ha aggiunto Letta.

"Ora al lavoro per preparare le elezioni politiche" vedi anche Damiano Tommasi sindaco di Verona: "Abbiamo scritto pagina di storia" "Questo risultato ci rafforza in vista del futuro, della costruzione di un centrosinistra che sia vincente anche a livello nazionale per le politiche dell'anno prossimo - ha detto ancora Letta - . Da domattina ci mettiamo al lavoro per preparare le elezioni politiche dell'anno prossimo e per andare con la stessa determinazione, la linearità, candidati unitari scelti bene senza strappi e un lavoro che tiene insieme un campo largo, ovunque l'unità ha premiato".