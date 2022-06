Elezioni comunali, ai ballottaggi affluenza al 15,43% alle ore 12

Sessantacinque comuni italiani sono chiamati a votare per eleggere il nuovo sindaco. Tra questi, 13 capoluoghi di provincia: Catanzaro, Alessandria, Cuneo, Como, Monza, Verona, Gorizia, Parma, Piacenza, Lucca, Frosinone, Viterbo e Barletta

Alle 12, a urne aperte da cinque ore, l'affluenza ai ballottaggi delle elezioni comunali di oggi è del 15,43%, quando sono arrivati i dati di tutti i 59 comuni disponibili su Eligendo (LA GIORNATA ELETTORALE IN DIRETTA - LO SPECIALE DI SKY TG24). Al primo turno, lo scorso 12 giugno, l’affluenza alle Amministrative, secondo i dati relativi agli 818 comuni raccolti su Eligendo, si era fermata al 17,64% (senza i comuni del Friuli-Venezia Giulia e della Sicilia). Sono in tutto 65 i comuni che non hanno eletto il loro nuovo sindaco al primo turno. Due milioni i cittadini interessati da questa tornata elettorale. Tra i comuni al voto 13 capoluoghi di provincia: Alessandria, Catanzaro, Cuneo, Como, Monza, Verona, Gorizia, Parma, Piacenza, Lucca, Frosinone, Viterbo e Barletta. Si vota fino alle 23 di stasera, poi lo spoglio delle schede.