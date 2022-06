“Abbiamo scritto una pagina della storia di Verona, è un progetto affascinante, un modo nuovo di affrontare la politica”. Così Damiano Tommasi, neo-sindaco di Verona sostenuto dal centrosinistra ai microfoni di Sky TG24. "Sboarina l'ho sentito, mi ha fatto gli auguri, mi ha detto in bocca al lupo", ha aggiunto il vincitore del ballottaggio (TUTTI I RISULTATI - L'AFFLUENZA).

"Non era semplice"

"Mi auguro che la gente possa prendersi il ruolo di protagonista a Verona, perché la città lo merita. Io spero di essere parte di questo progetto in maniera importante". "Tutto questo entusiasmo - ha aggiunto Tommasi, sovrastato dall'esultanza dei sostenitori - si spiega con il fatto che non era semplice, e non lo sarà. Ma ci siamo messi in gioco per fare una cosa che Verona aspettava da tempo. E siamo pronti anche alle cose difficili".