Elezioni comunali Verona, attesa per i risultati del ballottaggio

Urne chiuse e spoglio in corso a Verona, dove i cittadini hanno votato oggi per il ballottaggio fra i due candidati sindaco Damiano Tommasi e Federico Sboarina. Il primo, ex calciatore ed ex presidente dell'Assocalciatori, guida una coalizione di centrosinistra, mentre il secondo è il primo cittadino uscente sostenuto da Lega e Fratelli d’Italia (LE ELEZIONI IN DIRETTA - LO SPECIALE SULLE COMUNALI DI SKY TG24).