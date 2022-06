Urne chiuse e spoglio in corso a Catanzaro, dove i cittadini hanno votato oggi per il ballottaggio fra i due candidati sindaco Valerio Donato (appoggiato dal centrodestra) e Nicola Fiorita (appoggiato da Pd e M5S). A spoglio in corso, Fiorita è al 58,01%, Donato al 41,99% (LE ELEZIONI IN DIRETTA - LO SPECIALE SULLE COMUNALI DI SKY TG24).