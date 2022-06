Urne chiuse e spoglio in corso a Lucca, dove i cittadini hanno votato oggi per il ballottaggio fra i due candidati sindaco Francesco Raspini (centrosinistra) e Mario Pardini (centrodestra). A spoglio in corso, si profila un testa a testa: Raspini è al 50,76%, Pardini al 49,24% ( LE ELEZIONI IN DIRETTA - LO SPECIALE SULLE COMUNALI DI SKY TG24 ).

I risultati del primo turno

Al primo turno del 12 giugno, Raspini ha conquistato il 42,65 % delle preferenze, mentre Pardini il 34,35%. In vista del ballottaggio, Pardini ha incassato l'ok all’apparentamento dell'ex leader di Casapound a Lucca, Fabio Barsanti, che al primo turno ha ottenuto il 9,46% delle preferenze con tre liste, tra cui Prima Lucca-Italexit con Paragone. Un apparentamento che ha causato molti malumori, fra cui quello di Elio Vito che in segno di protesta ha lasciato Forza Italia e ha rassegnato le dimissioni da deputato. Poi Andrea Colombini, al primo turno 4,19% appoggiato da liste civiche di cui una chiaramente anti Green pass, ha annunciato che "i suoi elettori voteranno convintamente Pardini. Noi non ci apparentiamo con nessuno per questioni ideologiche, ma i miei elettori lo voteranno". In favore del candidato di centrodestra sono arrivate anche le parole del direttore di orchestra Alberto Veronesi che al primo turno si è presentato con il sostegno delle liste Lucca sul Serio, catalizzatore di Azione, +Europa e Italia Viva, e di Rinascimento di Vittorio Sgarbi, raggiungendo il 3,65% dei voti. Un’iniziativa da cui, a strettissimo giro, hanno preso le distanze gli esponenti locali di Azione, +Europa ed Italia Viva: "Quello di Veronesi è un intervento, né concordato tantomeno condiviso, è da considerarsi un'uscita a mero titolo personale in contrasto a quanto le forze riformiste che lo hanno appoggiato sostengono". Con Pardini si è apparentato anche Elvio Cecchini (2,96% al primo turno), sebbene sostenuto solo da una delle sue due liste civiche.