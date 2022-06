È in corso lo spoglio dei voti per l’elezione del nuovo sindaco di Como. I cittadini della provincia lombarda oggi sono tornati alle urne per il ballottaggio tra Barbara Minghetti, candidata di centrosinistra, e Alessandro Rapinese, in corsa con la lista civica Rapinese Sindaco. A spoglio in corso, Rapinese è al 53,99%, Minghetti al 46,01% (LE ELEZIONI IN DIRETTA - LO SPECIALE SULLE COMUNALI DI SKY TG24).