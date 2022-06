Chi sono i candidati a Lucca

In questa tornata elettorale sono stati 7 i candidati in corsa per la carica di primo cittadino come successore dell’uscente Alessandro Tambellini, in carica dal 2012. Il centrosinistra punta sull’attuale assessore comunale Pd Francesco Raspini, sostenuto da 6 liste. Il centrodestra converge invece sulla figura di Mario Pardini, che può contare sull’appoggio di 5 liste. Il polo riformista punta sul direttore d’orchestra Alberto Veronesi, con una lista unica “Lucca sul serio - Veronesi sindaco”. È sostenuto, tra gli altri, da Italia Viva, Azione e +Europa. Il resto delle forze moderate sostiene Elvio Cecchini, candidato civico con due liste. Fabio Barsanti si presenta con tre liste. Andrea Colombini è sostenuto dalle liste “No Green Pass” e “Ancora Italia”. In corsa per palazzo Orsetti c’è anche Aldo Gottardo, con la lista “Ambiente e Giustizia sociale” appoggiata da Rifondazione comunista, Sinistra Italiana e Lucca per l’ambiente.