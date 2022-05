Elezioni comunali a Lucca 2022: chi sono i candidati. FOTO

Si aprono le urne il 12 giugno per i cittadini chiamati a eleggere il nuovo sindaco della città. Insieme alle amministrative si tengono anche i cinque referendum sulla giustizia. Sette i candidati a ricoprire il ruolo di Primo Cittadino. L’assessore comunale Pd Francesco Raspini punta a raccogliere l'eredità del sindaco uscente Alessandro Tambellini, mentre per il centrodestra, in coalizione unitaria, si presenta Mario Pardini