"I dati che emergono dalle Amministrative non ci soddisfano. Non possiamo cercare giustificazioni di comodo. Ma c'è dato che mi fa male ed è quello dell'astensionismo". E' quanto ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, parlando dalla sede del Movimento a Roma (ELECTION DAY, LO SPECIALE DI SKY TG24 - GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE)..

"Le amministrative sempre un tabù per i Cinque Stelle"

"Le amministrative sono state sempre state un tabù per M5s, a parte qualche tornata come a Torino e Roma. Però non sono qui per nascondermi dietro questa costante storica per il Movimento", ha detto Conte, annunciando che domani il M5s annuncerà un "percorso di completamento dell'azione politica e di organizzazione interna anche per quanto riguarda le articolazioni territoriali".