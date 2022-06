Domenica 12 giugno gli abitanti della città pugliese hanno votato per eleggere il nuovo sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale. Lo spoglio inizia alle 14 di oggi, lunedì 13 giugno. Sono in tutto 4 i candidati che si sono presentati per la guida di Palazzo Pantaleo

Sta per iniziare lo scrutinio delle schede elettorali a Taranto ( LO SPECIALE ). Ieri, domenica 12 giugno, i cittadini di oltre 900 comuni italiani, tra cui la città pugliese, hanno votato per eleggere sindaci e consiglieri comunali. Le operazioni di voto sono state chiuse alle ore 23. Si è iniziato prima con lo scrutinio dei referendum sulla giustizia, mentre lo spoglio per le Amministrative inizia alle ore 14 di oggi. È attesa per i risultati ufficiali ( TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SULLA TORNATA ELETTORALE - COME FUNZIONA IL VOTO DISGIUNTO - COME FUNZIONANO LE PREFERENZE ). L'affluenza definitiva a Taranto, per le Comunali, si è attestata al 52,13%.

Chi sono i candidati a Taranto

Quattro i nomi in gara per la carica di sindaco di Taranto. La città esce da mesi di commissariamento: nel novembre 2021 le dimissioni di 17 consiglieri comunali costrinsero il sindaco Rinaldo Melucci a dimettersi. L’ex primo cittadino non si è lasciato scoraggiare e tenta adesso la rielezione, forte dell’appoggio di 11 liste dall’area di centrosinistra. Tra queste ci sono Pd, MoVimento Cinque Stelle, Europa Verde, Psi, Taranto Popolare, Più Centrosinistra e altre sigle civiche. La partita principale si gioca tra Melucci e Walter Musillo, ex segretario dem ora sostenuto da correnti di centrodestra e da quelle di centrosinistra che lo scorso novembre hanno causato la caduta dell’amministrazione Melucci. Dieci le liste a supportarlo, tra cui Forza Italia, Fratelli d'Italia, Prima l'Italia e Patto popolare. C’è poi Massimo Battista, operaio in cassa integrazione di Ilva in Amministrazione straordinaria e consigliere comunale uscente, nome di punta di Taranto Città Normale, Una Città per cambiare Taranto e Periferie al Centro. Quarto candidato a Palazzo Pantaleo è il giornalista Luigi Abbate (Partito Meridionalista, Taranto senza Ilva e Luigi Abbate Sindaco).

Le regole del voto

A Taranto, così come in tutti i comuni italiani con più di 15mila abitanti, il sindaco viene eletto al primo turno soltanto se un candidato ottiene almeno la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno). In caso contrario si andrà invece al ballottaggio tra i due nomi più votato. La data per l’eventuale sfida a due è prevista per domenica 26 giugno. All’eventuale turno di ballottaggio il voto si esprimerà tracciando un segno su uno dei due rettangoli con il nominativo del candidato sindaco.