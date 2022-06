Chi sono i candidati a Genova

vedi anche

Elezioni comunali a Genova 2022: chi sono i candidati sindaco. FOTO

In questa tornata elettorale sono stati 7 i candidati in corsa per la carica di primo cittadino a Palazzo Tursi. Il sindaco uscente Marco Bucci si è presentato per un secondo mandato, sostenuto dal centrodestra unito. Il Pd e il M5s si sono presentati con un nome comune e hanno candidato l’avvocato Ariel dello Strologo, sostenuto da una coalizione progressista. In corsa anche Mattia Crucioli, senatore eletto nelle fila del M5s ma poi espulso dopo non aver votato la fiducia al governo Draghi. Oggi in quota Alternativa, è candidato con la lista “Uniti per la Costituzione”. C’è poi Antonella Marras, sostenuta dalla lista La sinistra insieme, che riunisce le candidature del Partito Comunista Italiano, del Partito della Rifondazione Comunista e della Sinistra Anticapitalista. Tra i candidati anche Cinzia Ronzitti, sindacalista in corsa con il sostegno del Partito Comunista dei Lavoratori. Infine due candidature indipendenti: Carlo Carpi, in corsa con la lista "Insieme per Genova”, e Martino Manzano Olivieri, il candidato del Movimento 3V.