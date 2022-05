4/9 ©Ansa

A correre per la carica di sindaco è anche Mattia Crucioli, senatore eletto nel 2018 nelle fila del Movimento 5 Stelle ma poi espulso dopo non aver votato la fiducia al governo Draghi. Oggi è in quota Alternativa ed è candidato a Genova con la lista “Uniti per la Costituzione”