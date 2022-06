Elezioni comunali, Letta: nostro giudizio assolutamente positivo

"Il nostro giudizio sul risultato delle amministrative è assolutamente positivo. In ventisei capoluoghi di provincia, la volta scorsa, ne avevamo vinti solamente sei. Quindi posso dire che giocavamo in trasferta". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, in un video pubblicato su Instagram. "Questa volta, già al primo turno abbiamo avuto tre vittorie importanti, con il sindaco Melucci riconfermato a Taranto, il sindaco Giordani riconfermato a Padova, e un nuovo sindaco del centrosinistra a Lodi, strappata alla Lega. Un grande in bocca al lupo ad Andrea Funegato per il suo lavoro importante, straordinario. Sarà sicuramente all'altezza delle aspettative dei cittadini di Lodi. Un ragazzo di 25 anni, un giovane di 25 anni è veramente un grande bel segnale", ha aggiunto Letta. (ELECTION DAY, LO SPECIALE DI SKY TG24 - GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).