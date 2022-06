Domenica 12 giugno gli abitanti della città emiliana sono andati alle urne per eleggere sindaco e consiglieri comunali. Lo spoglio inizia oggi, lunedì pomeriggio, alle ore 14. Sono dieci i candidati che si sono presentati per la carica di primo cittadino e per succedere a Federico Pizzarotti

In questa tornata elettorale sono stati 10 i candidati in corsa per la carica di primo cittadino. Dopo due mandati di amministrazione di Federico Pizzarotti, sulla scheda non c'era il Movimento 5 Stelle. Il centrosinistra si è compattato sul nome di Michele Guerra, assessore uscente alla Cultura. Il centrodestra si è invece spaccato. Lega e Forza Italia hanno sostenuto l'ex sindaco Pietro Vignali, già primo cittadino della città ducale dal 2007 al 2011. Fratelli d’Italia invece ha candidato Priamo Bocchi. Civiltà Parmigiana, sigla storica della politica cittadina ha presentato come candidato Dario Costi, sostenuto anche da Azione. Il movimento 3V ha candidato Luca Galardi. Sostenuto da L’altra Parma c’è Marco Adorni. Tra le liste che lo hanno appoggiato anche “Io Apro Rinascimento”, il movimento politico di Vittorio Sgarbi. Potere al Popolo e Rifondazione - Partito comunista italiano si sono presentate con Andrea Bui mentre Giampaolo Lavagetto è in lizza con Per Parma 2032. Europa Verde ha poi candidato Enrico Ottolini, mentre Gaetano Vilnò è il candidato di Noi siamo davvero.