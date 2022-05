Sono dieci le persone in lizza per ricoprire la carica di primo cittadino della città ducale. Sulla scheda, come previsto, non c’è il Movimento 5 Stelle. Dopo 10 anni di amministrazione Pizzarotti, tenta la conquista del Comune l’assessore alla Cultura Michele Guerra, sostenuto dal Pd e da liste del centrosinistra. Spaccato invece il centrodestra con Vignali che si presenta con Lega e Forza Italia e Bocchi in lista con Fratelli d’Italia