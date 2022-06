Chi sono i candidati a Padova

Nove i candidati in corsa per la carica di primo cittadino a Palazzo Moroni. Il sindaco uscente Sergio Giordani prova a conquistare un nuovo mandato, appoggiato da un’ampia coalizione di centrosinistra (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Europa Verde, Coalizione Civica, Padova Bene Comune, Giordani sindaco, Padova Futura, Padova Insieme e Per Padova). Il nome su cui ha puntato il centrodestra è invece quello di Francesco Peghin, candidato civico sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Coraggio Italia, Popolo della Famiglia, Più Padova e Francesco Peghin sindaco. In campo è sceso anche Salim El Maoued, medico attivo nel mondo dell’associazionismo candidato con Padova di Tutti, lista civica vicina al centrosinistra. Ci sono poi l’avvocato Francesca Gislon (lista Orizzonti), il rugbista Lorenzo Innocenti (Torna Padova) e Luca Lendaro (Tutta Nostra la città), che a 32 anni – sostenuto anche da Solidarietà, Ambiente e Lavoro - è il nome più giovane in lizza per Palazzo Moroni. Alleanza per Padova ha invece depositato la lista con l’avvocato Domenico Minasola, già vicesindaco e deputato. Alternativa, nuovo movimento politico fondato da ex pentastellati, è scesa in campo con la candidata Chiara Zoccarato. Il Movimento 3V (Vaccini vogliamo la verità) ha scelto Paolo Girotto, già candidato alla presidenza della Regione Veneto nel 2020 quando ha ricevuto lo 0,88% di voti.