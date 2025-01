Agrigento Capitale della Cultura 2025, Mattarella all'inaugurazione

Attesa ad Agrigento per l'arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella , presente alla cerimonia di inaugurazione (al teatro Pirandello, ore 11) dell'anno da Capitale italiana della Cultura della città siciliana. In sala ci sarà anche il ministro della Cultura Alessandro Giuli, oltre a tante autorità istituzionali, civili e religiose. L'inno nazionale sarà eseguito dal coro e dall'orchestra d'archi del conservatorio di musica di Stato Arturo Toscanini di Ribera, diretti dal maestro Alberto Maniaci.

Stamattina, 18 gennaio, la Città dei Templi s'è svegliata con qualche raggio di sole. Sulla strada in corrispondenza all'ingresso del teatro Pirandello era stato posizionato il tappeto rosso, ma è stato tolto non appena è arrivata una lieve pioggia. Polizia e carabinieri presidiano piazza Pirandello.

Il sindaco Miccichè: "Sono emozionato"

"Sono emozionato, è un giorno importante e irripetibile per Agrigento, il territorio agrigentino e Lampedusa", ha detto il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè al teatro Pirandello. "Abbiamo dato al nostro territorio una grandissima opportunità e dobbiamo essere bravi adesso a mantenere quello che abbiamo promesso di fare e andare oltre - aggiunge il sindaco -. Il 2025 deve essere un punto di partenza affinché poi Agrigento possa godere di quanto si è fatto in questi anni. Voglio ringraziare il presidente della Regione Renato Schifani che ha dimostrato come sempre una grande sensibilità e un grande interesse per il nostro territorio. La Regione è al nostro fianco". Sulle polemiche dei giorni scorsi, il sindaco afferma: "Vado oltre, vado avanti. Io non conosco polemiche".