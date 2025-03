Salva-Milano, verso l'affossamento della norma al Senato

Il Comune di Milano fa un passo indietro sul provvedimento, che ha già ottenuto il via libera definitivo alla Camera ed è fermo in commissione al Senato. Dopo la decisione, ora il centrodestra è orientato ad affossare la norma. Nei prossimi giorni il relatore del provvedimento Roberto Rosso di FI convocherà una riunione di maggioranza ascolta articolo

Passo indietro del Comune milanese sul "Salva-Milano", il disegno di legge che avrebbe dovuto far ripartire la città dopo il blocco dell'urbanistica causato dalle inchieste. "Gli elementi di novità, e purtroppo di maggiore gravità, descritti negli atti di accusa" nei confronti dell'ex dirigente Giovanni Oggioni, che è stato arrestato, "inducono questa amministrazione a non sostenere più la necessità di proseguire nell'iter di approvazione della proposta di legge cosiddetta 'Salva Milano'", sottolinea l'amministrazione, che considera la possibilità di costituirsi parte civile nel procedimento giudiziario. Dopo la decisione del Comune di non appoggiare il provvedimento, che ha già ottenuto il via libera definitivo alla Camera ed è fermo in commissione al Senato, il centrodestra è ora orientato ad affossare la norma. Nei prossimi giorni il relatore del provvedimento Roberto Rosso di FI convocherà una riunione di maggioranza.

La norma Salva-Milano Fino ad oggi il Comune di Milano, compreso il sindaco Giuseppe Sala, aveva sostenuto la necessità di approvare nel più breve tempo possibile il disegno di legge. Il termine per la presentazione degli emendamenti è slittata al 12 marzo. Sul tema la politica si è divisa, soprattutto a sinistra e nel Pd. Dopo l'arresto dell'ex dirigente comunale, il provvedimento è finito ancora di più sul banco degli imputati della politica perché, da quanto emerso, alcuni degli indagati e l'ex dirigente Oggioni avrebbero fatto pressing sui parlamentari per l'approvazione della norma. Schlein: "Non ci sono le condizioni per andare avanti" Lo stop al Salva-Milano arriva anche dalla segreteria del Pd, Elly Schlein. "Dopo i gravi fatti emersi oggi dalla magistratura è evidente che non ci sono le condizioni per andare avanti", ha dichiarato Schlein. "La prossima settimana ci saranno riunioni, di maggioranza e di commissioni, per valutare se e come proseguire l'iter del Salva-Milano", precisa Roberto Rosso, senatore di Forza Italia e relatore del provvedimento. "Non commento le indagini, ma è un fatto politico che il Comune di Milano abbia tolto il suo appoggio al provvedimento", ha aggiunto Rosso. Pd: "Venute meno le condizioni essenziali per proseguire" "Mi trovo in totale sintonia con quanto espresso dalla nostra segretaria nazionale Elly Schlein, non ci sono le condizioni per andare avanti sul ddl Salva Milano", ha dichiarato Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd nel Consiglio regionale della Lombardia e responsabile nazionale dem per il diritto alla casa. "Aggiungo che ora serve un'ulteriore svolta nelle politiche espresse sia sul piano urbanistico che su quello della casa" aggiunge l'esponente dem. Opinione condivisa nel partito. "Quanto emerso oggi dalle indagini in corso - spiega il segretario di Milano metropolitana Alessandro Capelli - ci preoccupa moltissimo e cambia radicalmente il quadro su cui si è costruita la discussione negli ultimi mesi. Condividiamo con Sindaco e tutti livelli del partito che sono venute meno le condizioni essenziali per proseguire con una discussione proficua per la città sul tema Salva-Milano". "Come Partito Democratico, insieme al Sindaco e all'intera coalizione, agiremo con orgoglio e consapevolezza, dando alla città i segnali di cambiamento e innovazione necessari" ha concluso.