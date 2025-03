Decreto Salva MIlano, cos'è e che cosa prevede

Introduzione

Il disegno di legge denominato "Salva Milano" era stato approvato alla Camera il 21 novembre 2024 con 172 voti favorevoli e 41 contrari. Il suo obiettivo sarebbe quello di far ripartire oltre 150 cantieri bloccati dalla Procura di Milano per presunti abusi edilizi. La norma, di carattere transitorio, può semplificare gli interventi urbanistici consentendo, in ambiti edificati e urbanizzati, di procedere con la demolizione e ricostruzione attraverso una semplice Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia), senza necessità di piani attuativi comunali. Alla vigilia dell’esame in Senato della proposta di legge, però, il Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Milano ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare personale degli arresti domiciliari nei confronti dell'architetto Giovanni Oggioni, già vice presidente della Commissione per il paesaggio del Comune di Milano dal 2021 e in precedenza dirigente dello Sportello unico per l'edilizia (Sue) di Milano, per reati di corruzione, falso e depistaggio