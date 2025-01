Introduzione

Sono quindici i temi chiave affrontati dal capo dello Stato Sergio Mattarella nel discorso di fine anno (VIDEO). Partendo dalle guerre in Medio Oriente e Ucraina, passando per la prigionia di Cecilia Sala, il presidente della Repubblica si è poi soffermato sulle divisioni e sfide globali (distribuzione della richezza e cambiamento climatico) e italiane (divario Nord e Sud, occupazione e turismo). Senza dimenticare le morti sul lavoro, i suicidi in carcere, l'impegno delle forze di polizia. E in ultimo, gli 80 anni della Liberazione.