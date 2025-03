Riforma della giustizia, oggi Meloni incontra l'Anm a Palazzo Chigi

Il clima è teso, le questioni sul tavolo molte. Alle 15:30 di oggi, 5 marzo, la premier Giorgia Meloni e il ministro della Giustizia Carlo Nordio incontrano l’Anm, Associazione nazionale magistrati. In mattinata, alle 11, è il turno degli avvocati dell'Unione delle Camere Penali. L’auspicio è la normalizzazione dei rapporti, dopo i ripetuti attacchi del governo alle toghe, spesso accusate di essere nemiche dell’esecutivo, dalla mancata convalida dei trasferimenti di migranti in Albania al caso Almasri e alla condanna in primo grado per il sottosegretario alla Giustizia Delmastro nel caso Cospito. Continua poi a tener banco la questione della separazione delle carriere, cardine della riforma della giustizia contro cui l’Anm fa muro. Tra le dirette conseguenze della trasformazione dettata dal disegno di legge costituzionale potrebbe poi esserci l'intenzione del governo di togliere ai pubblici ministeri la guida della polizia giudiziaria per le inchieste, con il ministro Nordio che definisce polemicamente i pm dell'accusa “superpoliziotti”.

Anm: "Indagini a polizia giudiziaria? Serve chiarimento"

"Togliere polizia giudiziaria per le inchieste dei pm? Su questo sono agitato", ha detto Cesare Parodi, presidente dell'Anm. "È un'indicazione giornalistica e in teoria dovrei essere prudente, ma i miei colleghi sono stupiti e sconcertati. Questa indicazione sarebbe in palese contrasto con una norma della Costituzione che non è oggetto della riforma, l'articolo 109", ha aggiunto intervistato a Un Giorno da Pecora. Si teme che, se i pm dell'accusa e la controparte della difesa saranno messi sullo stesso piano, non ci sarà più controllo giudiziario da parte del pubblici ministeri né poteri di impulso in questo senso. Ancora di più, il timore è che le investigazioni di polizia giudiziaria (che ha una sua precisa scala gerarchica confinante con i vertici della politica) possano finire sotto il controllo dell'esecutivo. Su questo l'Anm chiede un "chiarimento".

Le questioni aperte

Solo pochi giorni fa da Chigi sembrava essere stata tesa una mano alle toghe, lasciando trapelare una disponibilità sui temi delle quote rosa e del sorteggio temperato per i componenti del Consiglio superiore della magistratura. Ma ciò potrebbe non bastare visto che su Alta Corte, doppio Csm e separazione delle carriere, ovvero i tre pilastri della riforma costituzionale che sta facendo il suo percorso in Parlamento, l'esecutivo non intende cedere.