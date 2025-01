Anno giudiziario, Nordio a Napoli. Toghe in protesta a Castel Capuano

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio è a Napoli per l'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte d'Appello dopo settimane di tensione tra governo e magistratura, soprattutto sulla separazione delle carriere che ha avuto il primo sì della Camera nei giorni scorsi. E a Castel Capuano, dove parlerà il ministro, sono in corso proteste dei magistrati del distretto di Napoli contro la riforma. All'apertura della cerimonia, i magistrati presenti hanno levato al cielo la Costituzione mentre risuonavano le note dell'inno di Mameli. Poco prima, con toga, coccarda tricolore sul petto e tra le mani un cartello con una frase di Piero Calamandrei che inneggia alla Costituzione, nove magistrati aderenti all'Anm si erano riuniti fuori Castel Capuano per far sentire la loro voce. "In questa Costituzione c'è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato", si leggeva sul cartello esposto. Alcune toghe lasceranno l'aula di Castel Capuano quando prenderà parola il ministro.

"Toccare l'ordine giudiziario significa toccare uno dei tre poteri dello Stato, modificare l'assetto costituzionale della giurisdizione è un danno per i cittadini nell'interesse dei quali noi cerchiamo di ottenere attenzione", ha affermato Paola Cervo, componente del Comitato direttivo centrale dell'Anm, all'esterno di Castel Capuano, dove le toghe stanno protestando. "La riforma viene veicolata con slogan. Ci si limita a parlare della separazione delle carriere e si distoglie lo sguardo dal fatto che la separazione delle carriere non risolverà nessuno dei problemi che sperimentiamo quotidianamente in aula", ha aggiunto. "Si dimentica inoltre di parlare di cosa accadrà al Csm che viene sdoppiato, ci si dimentica di dire che la politica assumerà il potere di decidere i nostri procedimenti disciplinari con una rottura frontale della separazione dei poteri e non è quello che i costituenti ci hanno consegnato". E ancora: "Sotto l'ombrello della Costituzione e con la Costituzione in mano oggi noi protestiamo. Usciremo dalla sala perché siamo stati disponibili ad ogni possibile occasione di confronto, tavolo tecnico e iniziativa ma non siamo mai stati ascoltati per una scelta legittima politica che però mette a repentaglio l'ordine costituzionale dei poteri dello Stato".

Proteste da Milano a Roma

Tanti giudici e pm milanesi, nonché alcuni procuratori della sede del distretto della Corte d'Appello, si sono schierati con la toga sulla scalinata davanti all'ingresso del Palazzo di Giustizia del capoluogo lombardo per protestare contro la riforma Nordio. "Non è possibile che nel diffuso clima di tensione oggi esistente, anche gli interventi meramente tecnici dei capi degli Uffici giudiziari finalizzati solo a dare un contributo alla soluzione di problemi organizzativi nel mondo della giustizia nel solco della lealtà istituzionale, vengano qualificati come interferenze nelle competenze altrui, se non addirittura attaccati in modo gratuitamente denigratorio sulla base di semplificazioni pericolose", ha affermato il presidente della Corte d'Appello di Milano Giuseppe Ondei. L'Anno giudiziario passato, ha detto, "è stato testimone di notevoli e aspri dibattiti sul mondo della giustizia che talvolta sono sfociati in veri e proprio scontri istituzionali" tra politica e magistratura. Ondei non è entrato nel merito dei "contenuti degli scontri" ma, considerato "il grave accentuarsi in questo periodo dei contrasti", ha voluto sottolineare come "il dialogo e l'ascolto sono gli strumenti che hanno consentito all'Italia di progredire, mentre ora si colgono, talvolta, spinte a considerare un valore la rottura e lo scontro". Infine ha citato parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per il quale "l'interlocuzione non è un inciampo" ma "l'esplicarsi della democrazia".

Una serie di cartelli con una citazione di Piero Calamandrei sono stati mostrati da magistrati dell'Anm poco prima dell'inizio della cerimonia di inaugurazione dell'Anno Giudiziario in Corte d'Appello di Roma. I magistrati indossano la toga e stringono una copia della Costituzione. Sui cartelli si legge la frase: "Se volete andare in pellegrinaggio dove è nata la nostra Costituzione, andate sulle montagne, nelle carceri, nei campi, dovunque è morto un italiano per riscattare la nostra libertà perché è che è nata la nostra Costituzione". "E' arduo sostenere che le nuove riforme siano in grado di realizzare, almeno a Roma, in tempi brevi un significativo cambio di passo nei tempi della giustizia civile e penale". Lo afferma il presidente della Corte d'Appello di Roma, Giuseppe Meliadò, nella relazione alla cerimonia di inaugurazione dell'Anno Giudiziario. "Quel che è, invece, certo è che, nell'anno decorso, vi è stato in ogni ufficio del distretto - aggiunge - un grande sforzo per ridurre l'arretrato e migliorare i tempi dei processi civili e penali e che questi risultati sono tanto più importanti in quanto realizzati quasi che tutti gli uffici del distretto operassero ad organico pieno" E ancora: "laddove, invece, tutti gli uffici, ad iniziare da quelli più grandi, sono stati costretti ad operare in quest'ultimo anno con vuoti di organico, sia del personale di magistratura che di quello amministrativo, sempre più importanti e ormai insostenibili". Roma "sta progressivamente diventando il coacervo di tutte le mafie e di tutte le forme di criminalità e, nonostante ciò, la percezione di tale emergenza stenta ad andare di pari passo con la velocità con cui si radicano e diffondono le organizzazioni e le pratiche criminali". Lo afferma il presidente della Corte d'Appello di Roma, Giuseppe Meliadò, nella relazione alla cerimonia di inaugurazione dell'Anno Giudiziario. "Un numero irrisorio di giudici fronteggiano a Roma una valanga di reati e il rischio penale, in questa condizione, non costituisce un adeguato deterrente rispetto alle opportunità di guadagno che offre l'attività criminale". Lo afferma il presidente della Corte d'Appello di Roma, Giuseppe Meliadò, nella relazione alla cerimonia di inaugurazione dell'Anno Giudiziario "Il dato che spicca è quello della criminalità organizzata - aggiunge - con la massiccia presenza di associazioni a delinquere anche di stampo mafioso sia nella città di Roma che nei territori di Velletri, Latina, Cassino e Frosinone, che rende gli uffici romani comparabili a quelli delle 'capitali storiche' della associazioni criminali del Paese". E' "enorme l'impatto che sugli uffici giudiziari del distretto determinano i reati di violenza familiare e nei confronti delle donne, che rappresentano quasi il 32% dei procedimenti di rito collegiale pervenuti a giudizio presso il Tribunale di Roma e che hanno determinato l'afflusso presso la Corte di oltre mille processi". Lo afferma presidente della Corte d'Appello di Roma, Giuseppe Meliadò, nella relazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.