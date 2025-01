Almasri, Anm a Meloni: “Liberato per inerzia ministro Giustizia”

A margine del suo viaggio in Arabia Saudita, la premier ha parlato di alcuni temi caldi italiani. Su Almasri ha detto che è stato "liberato non per scelta del governo, ma su disposizione della magistratura". La replica l'Associazione nazionale magistrati: “Il ministro della Giustizia avrebbe potuto e dovuto, per rispetto degli obblighi internazionali, chiederne la custodia cautelare” ascolta articolo

I casi Mps, Santanchè e Almasri agitano il governo Meloni. La premier ha parlato di questi temi anche a margine del suo viaggio in Arabia Saudita, dove oggi firmerà una dichiarazione congiunta con il principe Mohamed bin Salman per avviare un partenariato strategico. “L'operazione di Mps su Mediobanca è un'operazione di mercato", ha puntualizzato Meloni, e motivo di "orgoglio" per l'avvenuto risanamento che ora la candida al centro di un potenziale "terzo polo". Sulla ministra Daniela Santanchè: "Nessun braccio di ferro, la incontrerò, ma non è una priorità". Su Almasri: “Daremo chiarimenti, ma chiederemo anche alla Cpi perché ci ha messo mesi a spiccare questo mandato di arresto”. La premier ha anche sottolineato che l'uomo è stato "liberato non per scelta del governo, ma su disposizione della magistratura". E su questo è arrivata la replica dell'Associazione nazionale magistrati.

Il caso Almasri "Almasri è stato liberato su disposizione della Corte d'appello di Roma, non del governo – ha detto Meloni –. Quello che il governo fa è espellerlo dal territorio nazionale". Il generale libico Njeem Osama Almasri "è stato liberato lo scorso 21 gennaio per inerzia del ministro della Giustizia che avrebbe potuto e dovuto, per rispetto degli obblighi internazionali, chiederne la custodia cautelare", ha replicato l'Associazione nazionale magistrati. Sempre sul tema, Meloni ha aggiunto: "Sul tema dell'aereo segnalo che in tutti i casi di detenuti da rimpatriare ritenuti pericolosi non si usano voli di linea anche per la sicurezza dei passeggeri. È una prassi consolidata e non inventata da questo governo. La Corte chiede dei chiarimenti: manderemo dei chiarimenti come li chiederemo a nostra volta. La Corte deve chiarire perché ci ha messo mesi a spiccare questo mandato di arresto quando Almasri aveva attraversato almeno tre Paesi europei. Chiederò dei chiarimenti alla Corte internazionale e spero che almeno su questo tutte le forze politiche vogliano darci una mano". Vedi anche Caso Osama Almasri, Piantedosi: "Espulso perché pericoloso"

Il caso Santanchè Meloni, poi, ha rotto da Gedda il silenzio sul caso Santanchè. Ha parlato di un "ottimo lavoro" sul quale però pesa un rinvio a giudizio che rischia di impattare sul "ruolo da ministro". Parole che suonano come un invito alla ministra a farsi da parte o quantomeno a ragionare approfonditamente sulla situazione, ribadendo comunque che "un rinvio a giudizio non è per esso stesso motivo di dimissione". “È una valutazione che va fatta con il ministro Santanchè e che anche, forse, deve fare soprattutto il ministro Santanchè" pesando "quanto questo possa impattare sul suo lavoro di ministro". "E questo è quello su cui in questo momento non ho le idee chiare", ha ammesso la presidente prima di salire a bordo dell'Amerigo Vespucci. Frasi che richiamano quelle pronunciate anche dal presidente del Senato Ignazio La Russa, secondo il quale la ministra "sta valutando e lo farà bene". Nessun "braccio di ferro" o "preoccupazione", ha ribadito Meloni, ma nei prossimi giorni un incontro ci sarà perché - come ha poi detto all'equipaggio del veliero della Marina Militare - "se ognuno non fa la propria parte al proprio posto non si può navigare, e particolarmente non si può navigare quando il mare è tempestoso". Vedi anche Caso Santanchè, Meloni: "Rinvio a giudizio no motivo per dimissioni"

Il caso Mps Tra i temi caldi c’è anche Mps e l’operazione Mediobanca. “L'operazione di Mps su Mediobanca è un'operazione di mercato. Da una parte dobbiamo essere orgogliosi del fatto che Mps, per anni vista dai cittadini e dalla politica solo come un problema da risolvere, oggi è una banca perfettamente risanata che anzi avvia operazioni ambiziose. Questo deve renderci tutti orgogliosi per il lavoro fatto. Se l'operazione dovesse andare in porto parliamo della nascita del terzo polo bancario che potrà avere un ruolo importante per la messa in sicurezza dei risparmi degli italiani", ha sottolineato Meloni. Vedi anche Monte dei Paschi-Mediobanca, Salvini: "Pd aveva reso Mps moribonda"