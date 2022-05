Il 12 giugno si vota nella città veneta per il rinnovo del sindaco e per i cinque referendum sulla giustizia. Dopo il successo del 2017, torna per un nuovo mandato l’attuale primo cittadino Sergio Giordani, sostenuto tra gli altri da Pd e M5s. Il volto del centrodestra è l’industriale Francesco Peghin. In totale sono nove i candidati in campo in queste elezioni