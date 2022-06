Mercoledì la riforma dell’ordinamento giudiziario e del Csm, dopo lo stop in attesa dell’esito referendario, riprenderà il suo percorso in Parlamento. La discussione dopo l’approvazione alla Camera, si sposta a palazzo Madama

Archiviato il referendum sulla giustizia come il meno partecipato della storia referendaria, si riparte dal Senato. La riforma dell'ordinamento giudiziario e del Csm firmata dalla ministra Marta Cartabia, ferma - dopo il via libera ottenuto alla Camera - proprio in attesa dei referendum, mercoledì inizierà a essere discussa a Palazzo Madama con l'incognita però di come il flop referendario potrà gravare sul suo iter e soprattutto sullo schieramento dei partiti. Sullo sfondo resta lo spettro della questione di fiducia, intanto la Guardasigilli e il governo puntano all'approvazione della riforma così com'è anche nei suoi punti di contatto con tre dei cinque quesiti referendari.

La riforma prevede un sistema misto con collegi binominali e quota proporzionale e aumenta il numero dei membri dell'organo di autogoverno dei magistrati a 30:20 togati e 10 laici. Non sono ammesse liste, ciascun candidato senza bisogno di raccogliere firme - come chiedeva il quinto quesito referendario - potrà presentarsi liberamente anche nel suo distretto.

Per l'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi il Csm procederebbe sulla base dell'ordine cronologico dei posti vacanti proprio per evitare le cosiddette “nomine a pacchetto”.

Stop alle porte girevoli

Stretta poi alle "porte girevoli", un magistrato non potrà più entrare in politica e poi tornare a indossare la toga. Chi si è candidato senza essere eletto per tre anni non potrà esercitare nel distretto in cui lavorava.