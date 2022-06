Referendum, dalle affluenze record a quelli senza quorum. CLASSIFICA

Nella lunga storia referendaria nell’Italia repubblicana, i primi quesiti abrogativi hanno avuto una grande partecipazione con affluenze boom dell’87,7% per il referendum sul divorzio nel 1974, dell’81,2% per il finanziamento pubblico ai partiti (1978) e per l’aborto nel 1981. Le percentuali sono scese nei decenni e negli ultimi anni spesso non ci si è neanche avvicinati al quorum, come nel caso dei 5 quesiti sulla Giustizia per cui si è votato il 12 giugno 2022