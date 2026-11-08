Circa 200 persone hanno manifestato a Tel Aviv, in piazza Habima, contro il capo dello Shin Bet, David Zini, accusandolo di assecondare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu attraverso l'indagine sulle accuse di interferenze straniere nelle elezioni della Knesset della scorsa settimana. Diversi manifestanti hanno chiesto la formazione di un nuovo governo che estrometta Netanyahu e rimuova Zini dal suo incarico. Eli Bechar, ex procuratore generale dello Shin Bet, ha dichiarato che la permanenza di Zini alla guida dell'agenzia di intelligence preposta alla sicurezza interna rappresenta "un pericolo per la democrazia israeliana". Nel corso della manifestazione, riferisce 'The Times of Israel', è intervenuto anche l'ex capo dello Shin Bet Ami Ayalon, con un discorso dai toni simili a una lezione di educazione civica. Ayalon ha inoltre confermato quanto riferito giovedì dal quotidiano Haaretz, secondo cui questa settimana aveva incontrato Zini dopo essere stato invitato a fornire una consulenza sull'indagine relativa alle presunte interferenze elettorali. Ayalon, che in passato ha criticato Zini, ha definito l'invito un gesto "coraggioso" e "forse un piccolo passo verso il superamento" delle loro divergenze. L'ex dirigente ha tuttavia lasciato intendere che Zini è condizionato da Netanyahu e che l'indagine elettorale sia in contrasto con il compito dello Shin Bet di proteggere "lo Stato di diritto democratico" in Israele. "Il capo dello Shin Bet è al servizio della democrazia israeliana. Non di chi governa", ha affermato Ayalon.