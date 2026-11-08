Maltempo a Gaza, accampamenti allagati nel centro della Striscia

Vento e pioggia hanno aggravato la già catastrofica situazione degli sfollati. I campi di tende completamente allagati a causa delle piogge di ieri e della notte scorsa. In particolare l'area centrale di Gaza sembra essere la più colpita. La maggior parte della popolazione di Gaza, composta da oltre due milioni di persone, è stata sfollata nel corso della guerra iniziata nell'ottobre 2023