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Maltempo a Gaza, accampamenti allagati nel centro della Striscia

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Vento e pioggia hanno aggravato la già catastrofica situazione degli sfollati. I campi di tende completamente allagati a causa delle piogge di ieri e della notte scorsa. In particolare l'area centrale di Gaza sembra essere la più colpita. La maggior parte della popolazione di Gaza, composta da oltre due milioni di persone, è stata sfollata nel corso della guerra iniziata nell'ottobre 2023

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