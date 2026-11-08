Maltempo a Gaza, accampamenti allagati nel centro della Striscia

Vento e pioggia hanno aggravato la già catastrofica situazione degli sfollati. I campi di tende completamente allagati a causa delle piogge di ieri e della notte scorsa. In particolare l'area centrale di Gaza sembra essere la più colpita. La maggior parte della popolazione di Gaza, composta da oltre due milioni di persone, è stata sfollata nel corso della guerra iniziata nell'ottobre 2023
- Forti piogge hanno allagato migliaia di tende che ospitavano i palestinesi sfollati nella Striscia di Gaza, inzuppando materassi, vestiti e oggetti personali. La prima grande tempesta della stagione ha messo in luce la vulnerabilità dei rifugi temporanei e delle infrastrutture danneggiate dalla guerra.
- Attualmente la temperatura nella Striscia è di 22 gradi ma il vento e la pioggia hanno aggravato la già catastrofica situazione degli sfollati. Negli ultimi due mesi, stando alle informazioni ufficiali del Cogat, sono entrati a Gaza rifornimenti con migliaia di tende nuove e autopompe per drenare l'acqua ma non è chiaro se l'attrezzatura sia già in uso.
- A Deir al-Balah, nella Striscia di Gaza centrale, i campi profughi sono stati allagati a causa dell'acqua piovana che si è accumulata tra le tende e ha invaso i rifugi improvvisati. Gli abitanti hanno riferito che le acque reflue, straripando, si sono mescolate all'acqua dell'alluvione, peggiorando ulteriormente la situazione.
- Le famiglie sfollate hanno lottato per proteggere i propri averi e impedire all'acqua di entrare nelle tende. Alcuni hanno usato pale e attrezzi di base per costruire barriere di terra improvvisate, mentre altri hanno cercato di drenare l'acqua a mano.
- Le forti piogge hanno allagato le tende degli sfollati a Gaza, proprio mentre il territorio palestinese è entrato, il mese scorso, nel quarto anno di guerra. «Non ne possiamo più... e questo è solo l'inizio dell'inverno; semplicemente non riusciamo a farcela, questa non è vita», si lamenta una donna.
- Per le famiglie che vivono nei rifugi allagati, le piogge hanno reso inutilizzabili gli oggetti essenziali. Un altro residente sfollato ha detto di essere riuscito a mettere in salvo i suoi figli, ma di non essere riuscito a recuperare i loro vestiti, i materassi o altri effetti personali. «Sono riuscito a malapena a portare in salvo i miei figli», ha raccontato. «Cosa dovremmo fare? Dove possiamo andare?»
- La Protezione Civile di Gaza ha riferito di aver ricevuto oltre 1.500 richieste di soccorso da parte di sfollati le cui tende e rifugi sono stati colpiti dagli allagamenti in tutto il territorio. L'agenzia ha spiegato che la carenza di carburante, attrezzature e veicoli operativi sta ostacolando gli interventi per far fronte alle inondazioni e per drenare l'acqua dalle aree colpite.
- Gli allagamenti si sono verificati in un contesto in cui le Nazioni Unite avevano già lanciato l'allarme: i sistemi di drenaggio e fognari danneggiati, uniti alla scarsità di carburante e pezzi di ricambio, stanno compromettendo la capacità di Gaza di gestire le forti piogge. Secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA), al 1° novembre la popolazione di Gaza necessitava di circa 121.000 tende, 561.000 teloni e 1,7 milioni di materassi per prepararsi alla stagione fredda e piovosa.
- Tuttavia, le organizzazioni umanitarie che si occupano di alloggi d'emergenza disponevano, all'interno del territorio, di sole 2.800 tende circa.L'OCHA ha sottolineato che la mancanza di fondi, le restrizioni all'ingresso di materiali essenziali e i ritardi nell'ottenimento delle autorizzazioni stanno frenando gli sforzi per fornire aiuti abitativi di cui c'è urgente bisogno.
- Nelle vicinanze, alcuni bambini tentavano di rimuovere l'acqua dai loro rifugi, mentre le famiglie si stringevano attorno a biancheria da letto e indumenti completamente inzuppati. Umm Omar Arafat, una palestinese sfollata la cui tenda è stata invasa dall'acqua, ha raccontato che la sua famiglia ha perso l'uso di vestiti, materassi e coperte.“I bambini ora non hanno più nulla da indossare. Tutti i loro vestiti sono fradici», ha affermato.
- La tempesta ha colpito anche edifici residenziali già danneggiati durante la guerra.Nel campo profughi di Al-Nuseirat, nella zona centrale di Gaza, le squadre della Protezione Civile hanno evacuato i residenti da un edificio prima che una parte della struttura crollasse sotto la spinta di forti venti e piogge torrenziali. Non sono stati segnalati feriti in questo episodio.
- La maggior parte della popolazione di Gaza, composta da oltre due milioni di persone, è stata sfollata nel corso della guerra iniziata nell'ottobre 2023. Con un gran numero di famiglie che vivono ancora in tende e altri rifugi temporanei, le recenti precipitazioni hanno messo in luce i rischi persistenti legati alle infrastrutture danneggiate e a sistemazioni inadeguate, proprio mentre si avvicina la stagione invernale