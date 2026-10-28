Gli Stati Uniti hanno informato alcuni Paesi arabi del Golfo - di cui non e' stata resa nota l'identità - di prepararsi a un'offensiva militare breve ma intensa contro l'Iran, prevista per il periodo successivo alle elezioni di metà mandato statunitensi. Lo riporta il Wall Street Journal, citando fonti informate sulle discussioni in corso. Secondo il quotidiano, l'esercito americano sta trasferendo una batteria di missili Patriot dal Texas per rafforzare le proprie difese aeree e sta spostando le truppe da basi che potrebbero essere esposte al fuoco iraniano. Si tratta, scrive il giornale, di segnali che indicano come Stati Uniti e Israele si stiano preparando a una nuova fase di scontro con l'Iran. In risposta, la Casa Bianca ha dichiarato che non commenterà "piani militari sensibili, la cui esistenza è tutta da verificare", sottolineando tuttavia che "il presidente Trump mantiene tutte le opzioni sul tavolo per garantire che l'Iran non possa mai dotarsi

di un'arma nucleare".

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