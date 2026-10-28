Gli Stati Uniti hanno informato alcuni Paesi arabi del Golfo di prepararsi a un'offensiva militare breve ma intensa contro l'Iran, prevista per il periodo successivo alle elezioni di metà mandato statunitensi. Lo riporta il Wall Street Journal, secondo cui l'esercito americano sta trasferendo una batteria di missili Patriot dal Texas per rafforzare le proprie difese aeree
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Gli Stati Uniti hanno informato alcuni Paesi arabi del Golfo - di cui non e' stata resa nota l'identità - di prepararsi a un'offensiva militare breve ma intensa contro l'Iran, prevista per il periodo successivo alle elezioni di metà mandato statunitensi. Lo riporta il Wall Street Journal, citando fonti informate sulle discussioni in corso. Secondo il quotidiano, l'esercito americano sta trasferendo una batteria di missili Patriot dal Texas per rafforzare le proprie difese aeree e sta spostando le truppe da basi che potrebbero essere esposte al fuoco iraniano. Si tratta, scrive il giornale, di segnali che indicano come Stati Uniti e Israele si stiano preparando a una nuova fase di scontro con l'Iran. In risposta, la Casa Bianca ha dichiarato che non commenterà "piani militari sensibili, la cui esistenza è tutta da verificare", sottolineando tuttavia che "il presidente Trump mantiene tutte le opzioni sul tavolo per garantire che l'Iran non possa mai dotarsi
di un'arma nucleare".
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Serbia, accoltella guardia ambasciata israeliana a Belgrado: aggressore ucciso
La polizia serba ha riferito che una guardia di sicurezza dell'ambasciata israeliana a Belgrado è stata accoltellata all'esterno dell'edificio. L'aggressore è stato neutralizzato e la sua identità non è ancora nota. Il ministro dell'Interno di Belgrado, Ivica Dačić, ha confermato che l'incidente viene trattato come un attacco terroristico. Secondo quanto riportato, l'aggressore, apparentemente minorenne, avrebbe gridato "Allah Akbar" prima di aggredire la guardia di sicurezza armato di due coltelli.
Media, Usa avvertono Paesi Golfo possibile nuova offensiva
Gli Stati Uniti hanno informato alcuni Paesi arabi del Golfo - di cui non è stata resa nota l'identità - di prepararsi a un'offensiva militare breve ma intensa contro l'Iran, prevista per il periodo successivo alle elezioni di metà mandato statunitensi. Lo riporta il Wall Street Journal, citando fonti informate sulle discussioni in corso. Secondo il quotidiano, l'esercito americano sta trasferendo una batteria di missili Patriot dal Texas per rafforzare le proprie difese aeree e sta spostando le truppe da basi che potrebbero essere esposte al fuoco iraniano. Si tratta, scrive il giornale, di segnali che indicano come Stati Uniti e Israele si stiano preparando a una nuova fase di scontro con l'Iran. In risposta, la Casa Bianca ha dichiarato che non commenterà "piani militari sensibili, la cui esistenza è tutta da verificare", sottolineando tuttavia che "il presidente Trump mantiene tutte le opzioni sul tavolo per garantire che l'Iran non possa mai dotarsi di un'arma nucleare".