Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha promesso di "mettere fine molto rapidamente" alla guerra all'Iran. "Adesso devo solo portare a termine, cosa che farò molto rapidamente, la guerra con l'Iran", ha promesso parlando in Ohio. "Sono stati duramente sconfitti" ha aggiunto, riferendosi agli iraniani.

JD Vance ha scritto al segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell'Iran, Mohsen Rezaei, nel tentativo di far ripartire i negaoziati. Lo riporta il Wall Street Journal, secondo il quale la missiva è stata inviata su indicazione di Donald Trump. I contatti riflettono la convinzione di alcuni funzionari statunitensi che dialogare con gli esponenti iraniani della linea dura potrebbeer portare a risultati diplomatici migliori.

Sempre secondo il Wsj, l'esercito americano sta trasferendo una batteria di missili Patriot dal Texas per rafforzare le proprie difese aeree e sta spostando le truppe da basi che potrebbero essere esposte al fuoco iraniano. In risposta, la Casa Bianca ha dichiarato che non commenterà "piani militari sensibili, la cui esistenza è tutta da verificare", sottolineando tuttavia che "il presidente Trump mantiene tutte le opzioni sul tavolo per garantire che l'Iran non possa mai dotarsi di un'arma nucleare".

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