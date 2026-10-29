Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
Arrow-link
Arrow-link

Guerra Iran Usa, Iran, Trump: “Metterò fine rapidamente alla guerra”. LIVE

live Mondo
©Getty

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha promesso di "mettere fine molto rapidamente" alla guerra all'Iran. "Adesso devo solo portare a termine, cosa che farò molto rapidamente, la guerra con l'Iran", ha promesso parlando in Ohio. "Sono stati duramente sconfitti" ha aggiunto, riferendosi agli iraniani. JD Vance ha scritto al segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell'Iran, Mohsen Rezaei, nel tentativo di far ripartire i negaoziati

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

in evidenza

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha promesso di "mettere fine molto rapidamente" alla guerra all'Iran. "Adesso devo solo portare a termine, cosa che farò molto rapidamente, la guerra con l'Iran", ha promesso parlando in Ohio. "Sono stati duramente sconfitti" ha aggiunto, riferendosi agli iraniani. 

JD Vance ha scritto al segretario del Consiglio supremo per la  sicurezza nazionale dell'Iran, Mohsen Rezaei, nel tentativo di far  ripartire i negaoziati. Lo riporta il Wall Street Journal, secondo il  quale la missiva è stata inviata su indicazione di Donald Trump. I  contatti riflettono la convinzione di alcuni funzionari statunitensi che  dialogare con gli esponenti iraniani della linea dura potrebbeer  portare a risultati diplomatici migliori.

Sempre secondo il Wsj, l'esercito americano sta trasferendo una  batteria di missili Patriot dal Texas per rafforzare le proprie difese  aeree e sta spostando le truppe da basi che potrebbero essere esposte al  fuoco iraniano. In risposta, la Casa Bianca ha dichiarato che non  commenterà "piani militari sensibili, la cui esistenza è tutta da  verificare", sottolineando tuttavia che "il presidente Trump mantiene  tutte le opzioni sul tavolo per garantire che l'Iran non possa mai  dotarsi di un'arma nucleare".

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Israele: nessun cambiamento nei blocchi dopo scrutinio 90% voti, a Netanyahu 53 seggi

Si attesta a 53 seggi il blocco di Netanyahu, dopo che in Israele è stato scrutinato il 90% dei voti per il rinnovo della Knesset. Secondo i risultati, lo schieramento di Eisenkot si attesta a 48 seggi e i partiti arabi a 19. Il Likud ha 26 seggi, Yashar! 21, la Lista Unita 12, Yachad 12, i Democratici 8, Giudaismo Unito della Torah 7, Yisrael Beiteinu 7, Shas 7, Otzma Yehudit 7, Ra'am 7, Sionismo Religioso e Zehut 6.

Iran, Trump: “Metterò fine rapidamente alla guerra”

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha promesso di "mettere fine molto rapidamente" alla guerra all'Iran. "Adesso devo solo portare a termine, cosa che farò molto rapidamente, la guerra con l'Iran", ha promesso parlando in Ohio. "Sono stati duramente sconfitti" ha aggiunto, riferendosi agli iraniani.

Elezioni, Netanyahu in testa: 'No a coalizione con partiti arabi'

Elezioni, Netanyahu in testa: 'No a coalizione con partiti arabi'

Vai al contenuto

Mondo: Ultime notizie

Wall Street Journal: "Vance ha scritto a Iran per riavviare colloqui"

Mondo

Il vicepresidente Usa ha scritto al segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale...

Guerra Ucraina, regge la tregua a Oleshky: si prepara l'evacuazione

Mondo

Entra nel vivo l'operazione umanitaria per portare aiuto alla popolazione civile di Oleshky,...

Brasile, Bolsonaro negli Usa dopo voto: “Sono io il leader del Paese”

Mondo

Il figlio dell'ex presidente verdeoro Jair è atterrato a Miami insieme alla famiglia: per volare...

Spagna, incidente fra treni: decine di morti. Tre italiane disperse

Mondo

Lo scontro è avvenuto fra le località di Los Yebenes e Urda (Toledo) in Castiglia la Mancia, tra...

Elezioni, Netanyahu in testa: "No a coalizione con partiti arabi"

Mondo

Il Likud di Netanyahu e i suoi alleati hanno ottenuto 53 seggi, contro i 48 del principale blocco...

Mondo: I più letti