Le forze armate iraniane hanno annunciato che quattro petroliere hanno preso fuoco dopo aver urtato delle mine nello stretto di Hormuz, area che Washington sostiene di aver in gran parte sminato. L'agenzia marittima britannica ha detto di aver ricevuto la segnalazione di una "nave" in fiamme nello stretto di Hormuz, vicino all'Oman, senza fornire dettagli sulle condizioni dell'equipaggio o dell'imbarcazione. Ha inoltre riferito che una petroliera è stata colpita da un "proiettile di origine sconosciuta" nello Stretto, senza segnalare feriti. Al momento non è possibile stabilire se si tratti di due delle quattro navi indicate dalle forze iraniane. Secondo i Guardiani della Rivoluzione "tre imbarcazioni" avrebbero "violato le regole" e avrebbero urtato le mine mentre tentavano di percorrere una rotta non autorizzata a sud dello Stretto. "Hanno disattivato i loro radar e sistemi di navigazione - dicono - e hanno ignorato gli avvertimenti".