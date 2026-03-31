Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista a Axios ha dichiarato che "il conflitto lungo in Iran è molto positivo per Mosca". "Sono sicuro che la Russia vuole una guerra lunga perché ne trae dei benefici - ha aggiunto - Gli Stati Uniti si stanno infatti concentrando sul Medio Oriente e potrebbe diminuire gli aiuti militari all'Ucraina". Il leader di Kiev ha definito "molto fruttuosa" la visita in Medio Oriente e nella regione del Golfo.

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