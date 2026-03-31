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Guerra Ucraina Russia, Zelensky: Conflitto lungo con Iran molto positivo per Mosca. LIVE

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Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista a Axios. "Sono sicuro che la Russia vuole una guerra lunga perché ne trae dei benefici. Gli Stati Uniti si stanno infatti concentrando sul Medio Oriente e potrebbe diminuire gli aiuti militari all'Ucraina".  Zelensky ha definito 'molto fruttuosa' la visita in Medio Oriente e nella regione del Golfo

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Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista a Axios ha dichiarato che "il conflitto lungo in Iran è molto positivo per Mosca". "Sono sicuro che la Russia vuole una guerra lunga perché ne trae dei benefici - ha aggiunto - Gli Stati Uniti si stanno infatti concentrando sul Medio Oriente e potrebbe diminuire gli aiuti militari all'Ucraina".  Il leader di Kiev ha definito "molto fruttuosa" la visita in Medio Oriente e nella regione del Golfo.

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La guerra colpisce anche cani e gatti, abbandonati o intrappolati tra le macerie

Da ormai quattro anni il mondo è attraversato da diverse guerre, dall’Ucraina fino al Golfo Persico. E a fianco del tragico bilancio di vite umane provocato da questi conflitti, a soffrire delle conseguenze sono anche gli animali domestici come cani e gatti. A occuparsi di loro sono decine di volontari e associazioni che, pur in contesti di guerra, portano avanti un lavoro rischioso per aiutare questi animali intrappolati tra le macerie o comunque colpiti dalle crisi umanitarie in corso. Attività che, hanno spiegato i volontari, vengono svolte non solo per salvare le loro vite ma anche per sostenere le famiglie traumatizzate dalla guerra per le quali cani e gatti sono fonte di conforto emotivo.

Guerra colpisce anche cani e gatti, abbandonati o intrappolati

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Tajani a Kiev con ministri Ue per commemorazioni Bucha

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è a Kiev per prendere parte alla riunione con i colleghi dell'Unione Europea, in occasione del quarto anniversario del massacro di Bucha. Lo rende noto la Farnesina. Prima dell'avvio dei lavori, i ministri parteciperanno alle commemorazioni organizzate dalle autorità ucraine per rendere omaggio alle vittime delle atrocità commesse dall'esercito russo a Bucha, Irpin e Borodyanka nel marzo 2022. Secondo l'Ufficio dell'Alto Commissario Onu per i Diritti Umani furono 73 i civili rimasti uccisi durante il breve periodo di occupazione russa dell'area, cui si aggiungono le segnalazioni di ulteriori 105 omicidi.

Guerra Ucraina, media: “Putin chiede aiuto agli oligarchi per sostenere la difesa russa"

Secondo il Financial Times, almeno due uomini d'affari russi avrebbero comunicato a Putin la loro disponibilità a contribuire al bilancio della difesa del Paese per sostenere la guerra. Secondo il Guardian, lo scorso anno la spesa per la difesa del Cremlino è aumentata del 42%. Intanto, Zelensky ha annunciato "progressi delle forze ucraine nelle zone meridionali della linea del fronte", mentre crescono i timori di Kiev per un possibile dirottamento delle armi Usa in Iran

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