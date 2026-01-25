Secondo Axios, ieri ad Abu Dhabi si sono svolti non solo negoziati trilaterali con la partecipazione di Ucraina, Stati Uniti e Russia, ma anche negoziati bilaterali tra Ucraina e Federazione Russa senza la partecipazione della parte americana. A sottolinearlo è la Ukrainska Pravda. I funzionari ucraini hanno riferito alla testata che i mediatori americani hanno tenuto incontri congiunti con i negoziatori russi e ucraini e che russi e ucraini si sono incontrati direttamente senza la presenza degli americani nella stanza. Kushner, Witkoff e altri membri della delegazione americana si sono spostati tra le diverse stanze in cui si tenevano le riunioni del gruppo di lavoro russo-ucraino. "Si è discusso di tutto. Nessuno, da entrambe le parti, si è sentito in imbarazzo durante le discussioni. Non abbiamo escluso alcun argomento e non abbiamo dovuto insistere su nessuno. Abbiamo visto molto rispetto nella sala perché stavano davvero cercando una soluzione", ha affermato un funzionario americano. Al termine del secondo giorno di trattative, i tre team si sono riuniti per un pranzo comune. "C'è stato un momento in cui tutti sembravano quasi amici. Ho sentito speranza", ha detto il funzionario americano. "Tutto è andato come ci aspettavamo. Siamo soddisfatti di dove siamo ora", ha detto un secondo funzionario americano.