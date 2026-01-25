Guerra Ucraina Russia, Zelensky: “Colloqui costruttivi”. Usa: nuovo round 1 febbraio. LIVE
I negoziati sull'Ucraina vanno avanti. Il secondo round di colloqui ad Abu Dhabi è stato definito "costruttivo" da Zelensky. "Le parti hanno concordato di riferire nelle capitali e di coordinare le ulteriori fasi con i leader - ha detto -. I rappresentanti militari hanno individuato un elenco di questioni per un prossimo incontro". Il prossimo trilaterale dovrebbe tenersi domenica prossima sempre ad Abu Dhabi. "Non siamo lontani da un incontro Putin-Zelensky" hanno annunciato funzionari Usa, ma serve ancora tempo
A Kiev prosegue la conta dei danni dopo gli attacchi dell'altra notte: gli artificieri hanno disinnescato una testata inesplosa da 500 kg vicino alle abitazioni.
Ad Abu Dhabi un trilaterale tra speranza e scetticismo
L'incontro è il primo che vede delegati russi e ucraini sedersi allo stesso tavolo dalla primavera del 2022. I motivi per attendersi una mediazione ci sono ma resta l'ostacolo della questione territoriale, con Mosca che continua a chiedere il Donbas.
Media ucraini: "Ad Abu Dhabi anche bilaterali con russi senza Usa"
Secondo Axios, ieri ad Abu Dhabi si sono svolti non solo negoziati trilaterali con la partecipazione di Ucraina, Stati Uniti e Russia, ma anche negoziati bilaterali tra Ucraina e Federazione Russa senza la partecipazione della parte americana. A sottolinearlo è la Ukrainska Pravda. I funzionari ucraini hanno riferito alla testata che i mediatori americani hanno tenuto incontri congiunti con i negoziatori russi e ucraini e che russi e ucraini si sono incontrati direttamente senza la presenza degli americani nella stanza. Kushner, Witkoff e altri membri della delegazione americana si sono spostati tra le diverse stanze in cui si tenevano le riunioni del gruppo di lavoro russo-ucraino. "Si è discusso di tutto. Nessuno, da entrambe le parti, si è sentito in imbarazzo durante le discussioni. Non abbiamo escluso alcun argomento e non abbiamo dovuto insistere su nessuno. Abbiamo visto molto rispetto nella sala perché stavano davvero cercando una soluzione", ha affermato un funzionario americano. Al termine del secondo giorno di trattative, i tre team si sono riuniti per un pranzo comune. "C'è stato un momento in cui tutti sembravano quasi amici. Ho sentito speranza", ha detto il funzionario americano. "Tutto è andato come ci aspettavamo. Siamo soddisfatti di dove siamo ora", ha detto un secondo funzionario americano.
Artificieri neutralizzano a Kiev la testata di un missile Iskander
Nel quartiere Dnipro di Kiev, nella notte i tecnici addetti agli esplosivi della polizia della capitale hanno neutralizzato la testata di un missile balistico russo Iskander-M, che non è esplosa. Come riporta Ukrinform, la polizia di Kiev ha segnalato la notizia su Facebook. Frammenti di un missile Iskander-M con una testata del peso di circa mezza tonnellata, lanciato dai russi di notte sulla capitale, si trovavano nei pressi di edifici residenziali e di una stazione di servizio nel distretto di Dnipro e rappresentavano una grave minaccia. Gli specialisti, insieme ai genieri del Servizio di emergenza statale dell'Ucraina, hanno messo in sicurezza le munizioni e, con l'ausilio di attrezzature speciali, le hanno rimosse per un'ulteriore neutralizzazione nella discarica. Durante un massiccio attacco all'Ucraina nella notte del 24 gennaio, i russi avevano lanciato più di 370 droni d'attacco e 21 missili di vario tipo. Le forze di difesa aerea hanno neutralizzato 15 missili russi e 357 droni.
Usa, prossimo round negoziati il 1 febbraio
I negoziati trilaterali fra Ucraina, Russia e Stati Uniti potrebbero riprendere domenica 1 febbraio, ad Abu Dhabi. Lo riferisce un funzionario dell'amministrazione statunitense, mediatrice dei colloqui.
Kiev, '3 feriti in un raid delle truppe russe nel Dnipropetrovsk'
Il governatore della regione ucraina di Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanzha, ha affermato che tre persone sono rimaste ferite in un attacco di "droni e artiglieria" delle truppe russe nella zona di Nikopol: lo riporta l'agenzia Ukrinform.
Mosca, 'drone delle truppe ucraine colpisce un'ambulanza, morti 3 sanitari'
Il leader dei separatisti filorussi della regione ucraina di Kherson, Vladimir Saldo, accusa le forze armate ucraine di aver colpito un'ambulanza con un drone uccidendo tre operatori sanitari: lo scrive l'agenzia di stampa statale russa Tass.
Mosca, raid più massiccio su Belgorod da inizio guerra, nessuna vittima
"Il bombardamento più massiccio" dall'inizio della guerra "ha avuto luogo su Belgorod. Secondo i rapporti preliminari, non ci sono vittime": lo afferma il centro per la gestione delle situazioni di crisi della regione russa di Belgorod, ripreso dalla Tass. Secondo l'ente regionale, "sono stati danneggiati impianti energetici" e "sono state inviate sul posto squadre di manutenzione e intervento". Il governatore Viaceslav Gladkov accusa le truppe ucraine di aver "presumibilmente" lanciato dei missili Himars. Secondo le autorità regionali russe, si registrano degli incendi, afferma la Tass. "La caduta di rottami ha danneggiato i tetti di due abitazioni private nel villaggio di Tavrovo, nel distretto di Belgorodsky. Sono in corso indagini per raccogliere informazioni sulle conseguenze", dichiara il centro per la gestione delle crisi della regione di Belgorod, ripreso dall'agenzia di stampa statale russa.