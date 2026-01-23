Dopo l’attacco del presidente ucraino all'Europa, definita "divisa e persa di fronte a Trump", sono arrivate le reazioni dei Paesi europei. Downing Street: “Comprendiamo la frustrazione”. Il sostegno di Roma e Berlino all'Ucraina è ribadito anche nell'accordo sulla cooperazione rafforzata in materia di sicurezza, difesa e resilienza siglato da Meloni e Merz al vertice intergovernativo Italia-Germania

Nelle scorse ore c’è stato un durissimo attacco del presidente ucraino Volodymyr Zelensky all'Europa, definita "divisa e persa di fronte a Trump". E mentre ad Abu Dhabi si svolge il primo trilaterale Washington-Mosca-Kiev ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE ), sono arrivate le reazioni dei Paesi europei. “Comprendiamo e condividiamo la frustrazione di Zelensky”, ha fatto sapere Downing Street. Un portavoce della Commissione europea ha ribadito il sostegno dell’Unione a Kiev, sottolineando che finora sono stati spesi “quasi 200 miliardi di euro”. Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha definito Zelensky “ingeneroso”. Il sostegno di Roma e Berlino all'Ucraina, comunque, è ribadito anche negli accordi siglati dalla premier Giorgia Meloni e dal cancelliere Friedrich Merz al vertice intergovernativo Italia-Germania.

Italia e Germania ribadiscono sostegno a Kiev

Durante il vertice intergovernativo a Roma, c'è stato un bilaterale tra Meloni e Merz e poi lo scambio di una decina di accordi governativi, la firma del Protocollo per un Piano d'azione sulla cooperazione strategica rafforzata, un'intesa in ambito sicurezza, difesa e resilienza, un documento congiunto sulla Competitività. Italia e Germania, quindi, hanno ribadito il proprio sostegno all’Ucraina anche nell'accordo sulla cooperazione rafforzata in materia di sicurezza, difesa e resilienza siglato da Meloni e Merz. I due leader, nel documento, affermano di sostenere "una pace giusta e duratura in Ucraina" e si impegnano a fornire a Kiev "solide garanzie di sicurezza non appena le condizioni lo consentiranno". Nel testo, ancora, si legge: "Nel nostro dialogo, coordineremo strettamente i nostri attuali sforzi in risposta alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, comprese le sanzioni, il sostegno alla resilienza e alla ricostruzione dell'Ucraina e alle iniziative volte a raggiungere una pace giusta".

Cosa prevede l’accordo Roma-Berlino sull’Ucraina

L'accordo prevede coordinamento bilaterale "nei consessi internazionali sulle modalità per sostenere l'Ucraina nella sua difesa contro la guerra di aggressione russa". Tra gli impegni, anche quello di continuare "a sostenere con fermezza l'Ucraina attraverso l'addestramento delle forze ucraine sotto l'egida della Missione di assistenza militare dell'Ue" e "attraverso donazioni provenienti da scorte militari, forniture industriali bilaterali, la promozione della cooperazione industriale della difesa con l'Ucraina, nonché gli appalti industriali, compresi meccanismi congiunti di appalto e finanziamento come l'iniziativa Enduring Action on Air Defence (Eaad), il Fondo europeo per la pace (Epf), il Programma europeo per l'industria della difesa (Edip) e l'Ukraine Support Instrument (Usi), nonché i pertinenti strumenti Nato". Si prevede poi l'intenzione di "continuare e, ove possibile, ampliare" il sostegno di Italia e Germania "alle infrastrutture energetiche critiche dell'Ucraina e, attraverso il Meccanismo di Tallinn, per il supporto informatico civile, riconoscendo il loro ruolo essenziale nel rafforzare la resilienza nazionale e garantire la protezione e il benessere della popolazione civile".