Guerra Ucraina Russia, oggi incontro tra Trump e Zelensky. DIRETTA

Il presidente americano vedrà il leader di Kiev in Svizzera. Intanto, il portavoce del Cremlino Peskov ha confermato l'incontro previsto, sempre previsto per oggiì, tra Putin e Witkoff. La Russia continua a bombardare le infrastrutture energetiche dell'Ucraina. A seguito di questi attacchi aerei, "più di un milione" di residenti di Kiev sono rimasti senza elettricità", ha dichiarato Zelensky
Si preannuncia un doppio round di colloqui sull'Ucraina. Il presidente Usa Trump ha annunciato, dal palco di Davos, che vedrà il presidente ucraino Zelensky nella giornata di giovedì 22 gennaio. Inizialmente aveva detto che l'incontro sarebbe stato oggi, mercoledì 21, per poi correggersi.
Nella giornata di giovedì, inoltre, è previsto anche un incontro tra Putin e l'inviato americano Witkoff. A confermarlo è stato il Cremlino.
Umerov: "A Davos la nostra delegazione ha avuto incontri importanti"
La delegazione ucraina a Davos ha tenuto una serie di importanti incontri per discutere di sviluppo economico, ricostruzione postbellica e garanzie di sicurezza. I partner sono stati inoltre informati sui devastanti attacchi della Russia al settore energetico. Lo ha riferito Rbc-Ucraina, citando il capo delegazione ucraina nei negoziati con gli Usa, Rustem Umerov. "Insieme a David Arakhamia e Alexander Kamyshin, abbiamo incontrato i colleghi di BlackRock, una delle più grandi società di investimento americane al mondo, coinvolta nei piani di ripresa economica e di ripresa dell'Ucraina", ha affermato Umerov, che ha anche incontrato i primi ministri di Norvegia e Qatar e poi ha avuto un faccia a faccia separato con i suoi partner americani: il genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Jared Kushner, e il rappresentante speciale del presidente degli Stati Uniti Steve Witkoff.
Tajani: "Per accordo dignitoso ci vorrà tempo"
Sull'Ucraina deve "essere trovato per forza un accordo dignitoso. L'Unione europea è costretta a puntare i piedi se ci fosse il tentativo di vedere l'Ucraina sconfitta. E anche la Russia non deve essere mortificata. Trump è nelle condizioni di poter condizionare sia Zelensky sia Putin. Non è una cosa di settimane, ci vorrà ancora tempo". Lo dice Antonio Tajani, vicepremier e leader di Forza Italia, a Porta a porta.
Mosca: "31 droni ucraini abbattuti stanotte sulle regioni russe"
Mosca afferma che le difese aeree hanno abbattuto stanotte 31 droni ucraini sul territorio della Russia, rende noto l'agenzia di stampa Tass citando il Ministero della Difesa russo.
Umerov: "Con Witkoff e Kushner discusso garanzie sicurezza"
Rustam Umerov, capo del team negoziale ucraino per la fine della guerra con la Russia, ha incontrato Steve Witkoff e Jared Kushner, inviati del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, a margine del World Economic Forum di Davos, in Svizzera. Umerov ha scritto su Telegram che l'incontro si è concentrato sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina e sui piani di ricostruzione postbellica". Ha aggiunto che la delegazione ucraina ha incontrato anche i rappresentanti della società di investimenti americana Blackrock, coinvolta nel piano di ricostruzione.
