Oggi trilaterale tra Ucraina, Russia e Stati Uniti negli Emirati. LIVE

Ucraina, oggi trilaterale tra Kiev, Russia e Usa negli Emirati. Putin vede Witkoff. LIVE
Ripartono i negoziati sull'Ucraina. Zelensky ieri a Davos ha incontrato Trump, mentre oggi negli Emirati si tiene il primo trilaterale Washington-Mosca-Kiev. Il Cremlino definisce molto "utile" l'incontro Putin-Witkoff che si è tenuto ieri a Mosca. Durissimo attacco da parte del presidente ucraino all'Europa, definita "divisa e persa di fronte a Trump"
in evidenza
Ripartono i negoziati sull'Ucraina. Zelensky ieri a Davos ha incontrato Trump, mentre oggi negli Emirati si tiene il primo trilaterale Washington-Mosca-Kiev. Ucraini, russi e americani discuteranno negli Emirati la "questione chiave" dei territori orientali dell'Ucraina: lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il Cremlino definisce molto "utile" l'incontro Putin-Witkoff che si è tenuto ieri a Mosca. Durissimo attacco da parte del presidente ucraino all'Europa, definita "divisa e persa di fronte a Trump". La Russia ha attaccato l'Ucraina con oltre 100 droni durante la notte.
Gli approfondimenti:
- Cosa prevede il piano Usa-Russia per la pace
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Zelensky: "Negli Emirati la questione chiave dell'Ucraina Orientale"
Ucraini, russi e americani discuteranno negli Emirati la "questione chiave" dei territori orientali dell'Ucraina: lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky mentre a Abu Dhabi comincerà oggi un trilaterale tra gli inviati di Kiev, Mosca e Washington.
Mosca: impossibile soluzione duratura senza risolvere questione territoriale
Durante i colloqui tra il presidente russo Vladimir Putin e la delegazione statunitense è stato ribadito che non ci si può aspettare una soluzione a lungo termine del conflitto ucraino senza risolvere la questione territoriale sulla base della "formula di Anchorage". Lo ha affermato il consigliere presidenziale russo Yury Ushakov, come riferito da Interfax. "Cosa ancora più importante, durante questi colloqui tra il nostro presidente e gli americani, è stato ribadito che senza risolvere le questioni territoriali secondo la formula concordata ad Anchorage, non ci si può aspettare una soluzione a lungo termine", ha detto Ushakov ai giornalisti dopo i colloqui. "Fino a quando questo obiettivo non sarà raggiunto, la Russia continuerà a perseguire con coerenza gli obiettivi dell'operazione militare speciale proprio sul campo di battaglia, dove le forze armate russe detengono l'iniziativa strategica", ha affermato Ushakov.
Zelenskiy: questione territoriale sarà discussa in colloqui trilaterali negli Emirati
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato venerdì che la questione cruciale del territorio nella guerra dell’Ucraina con la Russia sarà discussa in colloqui trilaterali ad Abu Dhabi. Rispondendo alle domande in una chat WhatsApp con i media, ha aggiunto di essere in attesa del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, così come di una data e di un luogo specifici, per firmare un accordo definitivo sulle garanzie di sicurezza statunitensi per l’Ucraina. Lo riporta Reuters.
Ucraina, chi sono i negoziatori di Usa, Kiev e Mosca ad Abu Dhabi
Jared Jushner e Steve Witkoff, ad Abu Dhabi direttamente da Mosca, rappresenteranno gli Stati Uniti. L'Ucraina invia ad Abu Dhabi oggi, per il primo incontro negoziale per la fine della guerra con Russia e Stati Uniti, il Consigliere per la sicurezza nazionale, Rustem Umerov, e il capo gabinetto di Volodymir Zelensky, Kirylo Budanov, il negoziatore David Arakhamia e il capo di stato maggiore, Andrii Hnatov. La delegazione di Mosca sarà guidata dal direttore del Gru (i servizi militari) Igor Kostyukov, il direttore del Fondo russo per gli investimenti diretti, e inviato del Cremlino per gli investimenti esteri, Kirill Dmitriev che incontrerà Witkoff separatamente, a margina della sessione negoziale.
Axios: "Il Donbass sarà al centro del trilaterale a Abu Dhabi"
Il controllo territoriale nell'Ucraina orientale sarà la questione principale discussa da oggi ad Abu Dhabi nel trilaterale tra Usa, Ucraina e Russia. Lo scrive Axios. Dopo 4 ore di confronto con Vladimir Putin, gli emissari di Trump Steve Witkoff e Jared Kushner si sono recati da Mosca ad Abu Dhabi. Ci sarà anche il segretario dell'Esercito Usa Dan Driscoll. Da parte ucraina oltre a Rustem Umerov, a Kyrylo Budanov, al consigliere diplomatico Serhii Kyslytsia, anche il capo di stato maggiore militare ucraino Andrii Hnatov. Con l'inviato di Putin Kirill Dmitriev ci sarà il capo dell'intelligence militare l'ammiraglio Igor Kostyukov.
Bbc: "Decine di petroliere russe sanzionate hanno attraversato la Manica"
Secondo un'analisi di Bbc verify, sono decine le petroliere della 'flotta ombra' russa sanzionate dal Regno Unito che hanno attraversato il Canale della Manica questo mese, nonostante i funzionari della difesa avessero promesso di intraprendere "azioni decisive". Dall'invasione dell'Ucraina su larga scala, la Russia ha utilizzato centinaia di petroliere della 'flotta ombra', per eludere le sanzioni sulle sue esportazioni di petrolio. Secondo la Bbc, all'inizio di questo mese il governo britannico ha ricevuto garanzie legali sulla possibilità di sequestrare queste navi, ma nonostante ciò 42 petroliere soggette a sanzioni hanno attraversato la Manica. Tra queste c'era la Sofos, una petroliera sanzionata dal ministero degli Esteri britannico nel maggio 2025. Dopo aver lasciato il Venezuela, ha attraversato la Manica e ora si trova vicino alla città russa di San Pietroburgo. I dati di localizzazione delle navi mostrano che la Sofos ha caricato petrolio in Russia a metà novembre, prima di dirigersi verso la Turchia e poi verso il Venezuela, dove ha disattivato il suo segnale di localizzazione. Le immagini satellitari l'hanno poi localizzata al terminal petrolifero venezuelano di Jose il 22 e 23 dicembre, prima che il suo segnale ricomparisse al di fuori delle acque territoriali del Paese il 26 dicembre.
Cina: noi "ancora di stabilita'" nella frammentazione globale
La Cina si e' proposta come "ancora stabilizzatrice" in un contesto internazionale caratterizzato da crescente frammentazione e tensioni geopolitiche, dopo una settimana dominata da discussioni su sicurezza, commercio e governance globale al World Economic Forum di Davos. Il messaggio e' stato trasmesso dal portavoce del ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, durante la conferenza stampa quotidiana, nella sua valutazione dell'incontro annuale del Forum tenutosi questa settimana nella citta' svizzera. Guo ha fatto riferimento al discorso tenuto a Davos dal vicepremier cinese e capo negoziatore commerciale He Lifeng, che ha sostenuto il rispetto reciproco basato sulla "consultazione su un piano di parita'". "Il mondo si trova ad affrontare sempre piu' fattori di incertezza e destabilizzazione", ha affermato il portavoce, aggiungendo che "piu' complesso e' il contesto internazionale, maggiore e' la necessita' di rafforzare la cooperazione attraverso il dialogo". Guo ha aggiunto che "indipendentemente da come si evolvera' la situazione internazionale", la Cina "fungera' da ancora di stabilizzazione" e ha affermato che Pechino e' disposta a "collaborare con tutte le parti per ridurre le divergenze attraverso il dialogo, rafforzare la fiducia reciproca attraverso la cooperazione e rispettare gli impegni con azioni concrete". Le dichiarazioni giungono dopo una settimana segnata dalla presenza del presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Davos e dal rinnovato dibattito sulla sicurezza europea, la guerra in Ucraina, la situazione a Gaza e il ruolo della Nato nell'Artico. In questo contesto, il presidente cinese Xi Jinping e il suo omologo brasiliano, Luiz Ina'cio Lula da Silva, hanno avuto una conversazione telefonica oggi in cui hanno fatto appello a "stare dalla parte giusta della storia" e hanno sottolineato il ruolo di Cina e Brasile come "forze costruttive" nella salvaguardia della pace e nella promozione della riforma della governance globale. Durante il colloquio, Xi ha respinto le accuse esterne contro Pechino e ha sostenuto che la presunta "minaccia cinese" e' "completamente infondata", criticando al contempo le "accuse infondate" e la pratica di "inventare pretesti" per "cercare vantaggi egoistici", in un riferimento indiretto alle recenti dichiarazioni occidentali sull'Artico e sulla Groenlandia.
Ucraina, attacco con droni: rogo in deposito petrolio in Russia
Un attacco con un drone ha causato un incendio in un deposito di petrolio nella citta' di Penza, nella Russia occidentale, ma non sono state segnalate vittime, ha dichiarato il governatore della regione, Oleg Melnichenko. Le autorita' non hanno fornito dettagli sull'origine dei droni, ma il ministero della Difesa russo ha affermato che le difese aeree hanno intercettato almeno 12 droni ucraini durante la notte, incluso uno sopra la regione di Penza. I video che circolano sui social media mostrano una colonna di fiamme che si alza dal sito di un deposito di petrolio nella periferia orientale di Penza, a 618 chilometri dalla linea del fronte. L'Ucraina non ha commentato immediatamente le notizie. I droni ucraini, relativamente poco costosi, hanno causato miliardi di dollari di danni agli impianti petroliferi e del gas russi. Kiev sostiene che questi attacchi siano una risposta legittima agli attacchi russi contro il proprio sistema energetico in questa guerra che dura da quasi quattro anni.I bombardamenti russi sulla rete energetica ucraina nelle ultime settimane hanno lasciato migliaia di persone senza riscaldamento ed elettricita', con temperature che rimangono sotto lo zero.
Orban: "I principali Paesi Ue vogliono che la guerra in Ucraina continui"
"Bruxelles non vuole la pace, almeno non in Ucraina". Lo ha affermato in un'intervista al Corriere della Sera il primo ministro dell'Ungheria, Viktor Orbán, al termine della cerimonia che ha inaugurato il Board of peace. L'Ungheria, con la Bulgaria, è l'unico Paese Ue a far parte di questo Consiglio. "E perché non ci sono gli altri? - chiede il premier ungherese - Questa è la domanda giusta". Orban afferma di aver parlato con la premier Meloni dell'ingresso dell'Italia nel board of peace: "Ho discusso con Giorgia del Board of peace, che riguarda di più Gaza - prosegue - lei mi ha spiegato quanto sia costituzionalmente difficile per l'Italia aderire a organizzazioni internazionali. Per l'Ungheria la regolamentazione è più semplice". Quanto a Kiev, per Orbán il punto è che "i principali Paesi europei vogliono continuare la guerra in Ucraina. Questo è il problema - sottolinea - Ogni giorno centinaia di persone muoiono. E noi dovremmo cambiare questa situazione. Per Orban Gaza e Ucraina, sono "entrambe situazioni molto difficili. Ma almeno su Gaza tutti vorrebbero la pace". E, quindi, ribadisce: "Sull'Ucraina è più complicato, perché i principali Paesi europei vogliono continuare la guerra". Quanto al rischio di isolamento dell'Ungheria nell'Ue Orban risponde: "Io sono qui, al Board of peace. Gli altri leader europei no. Chi è isolato?".
Ucraina, Trump: "Ottimista, concessioni da Kiev e Mosca"
Donald Trump ha detto di essere ottimista in vista di una soluzione del conflitto tra Russia e Ucraina. "Stanno facendo concessioni entrambi", ha detto il presidente degli Stati Uniti parlando con i giornalisti al seguito, a bordo dell'Air Force One. "Penso che Zelensky e Putin vogliano trovare un accordo", ha aggiunto.
Iran, Araghchi contro Zelensky: "Basta pagliacci confusi"
Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, si e' scagliato duramente su X contro il presidente ucraino, Voldoymyr Zelensky, colpevole di aver "invocato apertamente e senza vergogna un'aggressione illegale degli Stati Uniti contro l'Iran, in violazione della stessa Carta delle Nazioni Unite". "Ha prosciugato i contribuenti americani ed europei per riempire le tasche dei suoi generali corrotti e per contrastare quella che definisce un'aggressione illegale in violazione della Carta delle Nazioni Unite", si legge nel post del ministro. "Il mondo ne ha abbastanza di pagliacci confusi, signor Zelensky", conclude Araghchi, "a differenza del vostro esercito sostenuto dall'estero e infestato da mercenari, noi iraniani sappiamo come difenderci e non abbiamo bisogno di implorare aiuto dagli stranieri".
Sindaco Kiev: "Senza riscaldamento quasi 2mila edifici della capitale"
Quasi 2mila edifici di Kiev, capitale ucraina, sono senza riscaldamento. Lo riferisce il sindaco Vitali Klitschko su Telegram. "Sono senza riscaldamento 1.940 edifici. La maggior parte di questi edifici si trova sulla riva sinistra della città, nel distretto di Pechersk, e alcuni si trovano nei distretti di Holosiivskyi e Solomyanskyi. Durante la notte, i lavoratori dei servizi pubblici e dell'energia hanno iniziato a fornire riscaldamento a oltre 650 edifici", ha affermato Klitschko. Nella notte del 22 gennaio era iniziato il ripristino del riscaldamento in oltre 3.000 abitazioni di Kiev a seguito degli ultimi raid russi.
Kiev: "Nella notte oltre 100 droni russi su tutto il territorio"
La Russia ha attaccato l'Ucraina con oltre 100 droni durante la notte. Lo riporta su Telegram l'Aeronautica militare ucraina sottolineando che 76 di questi sono stati abbattuti, mentre 19 sono andati a segno su 12 località. "Il nemico ha attaccato con 101 droni d'attacco Shahed, Gerber e droni di altro tipo dalle seguenti direzioni: Kursk, Orel, Shatalovo, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk (Russia), Donetsk (Ucraina). Secondo i dati preliminari, alle 8.00 (ora locale ndr), la difesa aerea ha abbattuto 76 droni nemici Shahed, Gerber e droni di altro tipo. Sono stati registrati colpi di 19 droni d'attacco in 12 località", ha riferito l'Aeronautica.
Russia, incendio in un deposito petrolifero per i detriti di un drone
Un incendio è scoppiato in un deposito petrolifero nella città russa di Penza a seguito di un attacco con droni ucraini nella notte. Lo riferisce su Telegram il governatore della regione di Penza, Oleg Melnichenko spiegando che i detriti di uno dei droni abbattuti ha provocato l'incendio. "Quattro droni sono stati colpiti da un sistema di difesa aerea. I rottami di uno di essi sono caduti sul deposito di petrolio, provocando un incendio", ha scritto su Telegram Melnichenko, aggiungendo che non ci sono state vittime. Penza si trova a circa 545 chilometri dal confine nord-orientale dell'Ucraina con la Russia.
Mosca a Usa: "No pace duratura senza soluzione territoriale"
A seguito dell'incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e gli inviati della Casa Bianca, Steve Witkoff e Jared Kushner, il Cremlino ha avvertito che non ci sarà una pace "duratura" in Ucraina senza una soluzione alla questione territoriale. "La cosa importante è che durante questi negoziati tra il nostro presidente e gli americani, è stato confermato ancora una volta che senza una soluzione alla questione territoriale non ci si puo' aspettare un accordo duraturo", ha detto ai giornalisti Yuri Ushakov, consigliere internazionale del Cremlino.
Trump: "Penso che Zelensky e Putin vogliano trovare un accordo"
Donald Trump ha detto di essere ottimista in vista di una soluzione del conflitto tra Russia e Ucraina. "Stanno facendo concessioni entrambi", ha detto il presidente degli Stati Uniti parlando con i giornalisti al seguito, a bordo dell'Air Force One. "Penso che Zelensky e Putin vogliano trovare un accordo", ha aggiunto.
Cremlino: incontro Putin-Witkoff molto utile, oggi Usa-Russia-Ucraina in Emirati
Il Cremlino saluta con favore l'incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e l'inviato statunitense Steve Witkoff, affermando che è stato "utile sotto ogni aspetto" e confermando che oggi negli Emirati Arabi Uniti si terrà un trilaterale Russia-Usa-Ucraina sulla "sicurezza".