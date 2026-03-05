Iran, Casa Bianca pubblica su X video che mescola videogame e attacchi

A notare la commistione tra finzione e realtà è stato il giornalista del Washington Post, Drew Harwell, che sempre via social ha analizzato l'animazione diffusa dalla Casa Bianca, sottolineando che i primi frame della breve clip provengono da "Call of Duty: Modern Warfare III"

Mentre la guerra in Medio Oriente infiamma l'area, (LE NEWS IN DIRETTA) l'account X della Casa Bianca ha pubblicato nelle scorse ore un video che unisce immagini legate ad un videogioco con veri e propri attacchi militari proprio contro l'Iran.

Tra finzione e realtà

A notare questa commistione tra finzione e realtà è stato il giornalista del Washington Post, Drew Harwell, che sempre via social ha analizzato l'animazione diffusa dalla Casa Bianca, sottolineando che i primi frame della breve clip provengono da "Call of Duty: Modern Warfare III", un capitolo del celebre videogioco di sparatutto in prima persona, pubblicato da Activision Blizzard. Nel filmato, tra l'altro, si vedono le azioni dei militari statunitensi contro obiettivi iraniani. Il post originale è accompagnato dal testo, "per gentile concessione di Red, White & Blue", un riferimento ad un pacchetto che si può acquistare nello stesso gioco per equipaggiare il proprio personaggio di armi che lanciano proiettili con diverse scie di colore.