Iran, Casa Bianca pubblica su X video che mescola videogame e attacchi

Lo speciale di Sky TG24 sull'attacco in Iran
A notare la commistione tra finzione e realtà è stato il giornalista del Washington Post, Drew Harwell, che sempre via social ha analizzato l'animazione diffusa dalla Casa Bianca, sottolineando che i primi frame della breve clip provengono da "Call of Duty: Modern Warfare III"

Mentre la guerra in Medio Oriente infiamma l'area, (LE NEWS IN DIRETTA) l'account X della Casa Bianca ha pubblicato nelle scorse ore un video che unisce immagini legate ad un videogioco con veri e propri attacchi militari proprio contro l'Iran.

Tra finzione e realtà

A notare questa commistione tra finzione e realtà è stato il giornalista del Washington Post, Drew Harwell, che sempre via social ha analizzato l'animazione diffusa dalla Casa Bianca, sottolineando che i primi frame della breve clip provengono da "Call of Duty: Modern Warfare III", un capitolo del celebre videogioco di sparatutto in prima persona, pubblicato da Activision Blizzard. Nel filmato, tra l'altro, si vedono le azioni dei militari statunitensi contro obiettivi iraniani. Il post originale è accompagnato dal testo, "per gentile concessione di Red, White & Blue", un riferimento ad un pacchetto che si può acquistare nello stesso gioco per equipaggiare il proprio personaggio di armi che lanciano proiettili con diverse scie di colore. 

Alcuni precedenti

Non si tratta della prima volta che sui social l'amministrazione americana mescola attività sul campo ad immagini provenienti dai videogiochi. Era settembre dello scorso anni, ad esempio, quando il Dipartimento per la sicurezza interna degli Usa ha condiviso sempre su X un montaggio video riferito ad incursioni dell'agenzia Ice con la didascalia "Gotta Catch 'Em All", accompagnata dalla sigla della serie tv dei Pokémon. Ad ottobre invece, un post ancora su X dello stesso dipartimento ha utilizzato un'immagine del videogioco "Halo" per reclutare nuovo personale da assegnare all'Ice e lo slogan "destroy the flood". All'interno del gioco, i "flood" rappresentano una specie parassitaria aliena, la minaccia principale per il protagonista. 

Guerra Iran, Rutte: incidente in Turchia è stato serio, no art. 5 ma NATO vigile

