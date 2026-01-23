La premier in conferenza stampa con il cancelliere tedesco Merz dopo la sigla dell'accordo bilaterale in tema di difesa e sicurezza: "Siamo in una congiuntura storica particolarmente complessa. Richiede lucidità, responsabilità, coraggio e l'intelligenza necessaria per trasformare le crisi in opportunità" ascolta articolo

Italia e Germania insieme per coordinare una risposta congiunta alle minacce per la sicurezza euro-atlantica e per rafforzare il pilastro europeo della NATO, specie in ottica di deterrenza e difesa. Sono questi, in sintesi, i motivi alla base del nuovo accordo bilaterale siglato oggi, 23 gennaio, a Roma tra i due Paesi. Italia e Germania sono quindi “oggi più vicine che mai”, dice la premier Giorgia Meloni: “Questa è una buona notizia per i nostri popoli e l'Europa nel suo complesso”. E proprio all'Europa, nella conferenza congiunta con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, la presidente del Consiglio rivolge un monito: "Siamo in una congiuntura storica particolarmente complessa che impone all'Europa di scegliere se intenda essere protagonista del proprio destino o subirlo. Richiede lucidità, responsabilità, coraggio e l'intelligenza necessaria per trasformare le crisi in opportunità".

Meloni: "Aderiamo ad accordo per export di armamenti" Roma e Berlino, ha detto Meloni, grazie ai rispettivi "sistemi produttivi", possono contribuire "alla costruzione del pilastro europeo dell'Alleanza atlantica, che per tanti anni abbiamo invocato senza fare passi avanti e agire di conseguenza". Anche l'Italia, ha annunciato, aderisce quindi all'accordo multilaterale già esistente tra Germania, Francia, Spagna, Gran Bretagna sull'esportazione di armamenti. "Sintonia forte" su Ucraina e Medio Oriente Il cancelliere tedesco Merz ha sottolineato la "fortissima convergenza tra Italia e Germania", emersa anche all'ultimo Consiglio europeo, su alcuni dei temi di dibattito principali. "L'Ue deve rafforzare la competitività delle industrie e fare di più per la sicurezza", ha detto, sottolineando poi l'esigenza di concentrarsi "sulle questioni essenziali", ad esempio "adoperarsi per la pace in Ucraina". E proprio parlando di guerre, Meloni ha aggiunto: "Su Ucraina e Medio Oriente la nostra sintonia è sempre stata forte, continueremo a fare la nostra parte sia per arrivare a una pace giusta e duratura in Ucraina sia per costruire un quadro stabile di sicurezza e prosperità in Medio Oriente".