Vertice Italia-Germania, Meloni: “Ue scelga se essere protagonista o subire il destino"

Mondo
©Ansa

La premier in conferenza stampa con il cancelliere tedesco Merz dopo la sigla dell'accordo bilaterale in tema di difesa e sicurezza: "Siamo in una congiuntura storica particolarmente complessa. Richiede lucidità, responsabilità, coraggio e l'intelligenza necessaria per trasformare le crisi in opportunità"

Italia e Germania insieme per coordinare una risposta congiunta alle minacce per la sicurezza euro-atlantica e per rafforzare il pilastro europeo della NATO, specie in ottica di deterrenza e difesa. Sono questi, in sintesi, i motivi alla base del nuovo accordo bilaterale siglato oggi, 23 gennaio, a Roma tra i due Paesi. Italia e Germania sono quindi “oggi più vicine che mai”, dice la premier Giorgia Meloni: “Questa è una buona notizia per i nostri popoli e l'Europa nel suo complesso”. E proprio all'Europa, nella conferenza congiunta con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, la presidente del Consiglio rivolge un monito: "Siamo in una congiuntura storica particolarmente complessa che impone all'Europa di scegliere se intenda essere protagonista del proprio destino o subirlo. Richiede lucidità, responsabilità, coraggio e l'intelligenza necessaria per trasformare le crisi in opportunità". 

Meloni: "Aderiamo ad accordo per export di armamenti"

Roma e Berlino, ha detto Meloni, grazie ai rispettivi “sistemi produttivi”, possono contribuire “alla costruzione del pilastro europeo dell'Alleanza atlantica, che per tanti anni abbiamo invocato senza fare passi avanti e agire di conseguenza”. Anche l’Italia, ha annunciato, aderisce quindi all'accordo multilaterale già esistente tra Germania, Francia, Spagna, Gran Bretagna sull'esportazione di armamenti. 

"Sintonia forte" su Ucraina e Medio Oriente

Il cancelliere tedesco Merz ha sottolineato la "fortissima convergenza tra Italia e Germania", emersa anche all'ultimo Consiglio europeo, su alcuni dei temi di dibattito principali. "L'Ue deve rafforzare la competitività delle industrie e fare di più per la sicurezza", ha detto, sottolineando poi l'esigenza di concentrarsi "sulle questioni essenziali", ad esempio "adoperarsi per la pace in Ucraina". E proprio parlando di guerre, Meloni ha aggiunto: "Su Ucraina e Medio Oriente la nostra sintonia è sempre stata forte, continueremo a fare la nostra parte sia per arrivare a una pace giusta e duratura in Ucraina sia per costruire un quadro stabile di sicurezza e prosperità in Medio Oriente".

Roma e Berlino insieme per "un deciso cambio di passo sulla competitività" in Ue

Sintonia tra i leader c’è anche sul fatto “che è necessario un deciso cambio di passo in Europa sulla competitività, perché una certa visione ideologica della transizione green ha messo in ginocchio le nostre imprese senza incidere nella tutela dell'ambiente”, ha detto Meloni. Che si mostra però positiva sul fatto che ci siano “i margini per correggere gli errori e scongiurare il declino industriale”, pur consapevole che per farlo “serve coraggio". Ecco quindi che il prossimo 12 febbraio a Bruxelles, insieme a Merz si presenterà “con un non-paper comune focalizzato su alcune priorità non rinviabili: semplificazione della burocrazia europea, rafforzamento del mercato unico, rilancio dell'industria automobilistica nel segno della neutralità tecnologica, politica commerciale ambiziosa basata su regole condivise e pari condizione". 

