Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Motori
Arrow-link
Arrow-link

Che anno sarà il 2026 per il settore auto

Auto
Simonluca Pini

Simonluca Pini

©Getty

Nuove elettriche, arrivo di inediti marchi cinesi, ritorno delle compatte e offerta in crescita di modelli ibridi prodotti in Europa. Il 2026 potrebbe segnare un ritorno alle vetture cosiddette tradizionali e al tempo stesso una crescita della quota di modelli elettrici. Il tutto in attesa delle nuove direttive Ue in materia di emissioni, dopo l’addio al 100% di elettriche dal 2035, lasciando spazio sul mercato anche ad altre tecnologie come ibride plug-in, range extender, biocarburanti ed e-fuel

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ