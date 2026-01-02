Che anno sarà il 2026 per il settore auto

Nuove elettriche, arrivo di inediti marchi cinesi, ritorno delle compatte e offerta in crescita di modelli ibridi prodotti in Europa. Il 2026 potrebbe segnare un ritorno alle vetture cosiddette tradizionali e al tempo stesso una crescita della quota di modelli elettrici. Il tutto in attesa delle nuove direttive Ue in materia di emissioni, dopo l’addio al 100% di elettriche dal 2035, lasciando spazio sul mercato anche ad altre tecnologie come ibride plug-in, range extender, biocarburanti ed e-fuel
