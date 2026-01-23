Board of Peace, scontro Trump-Carney: ritirato l'invito al Canada

La decisione è arrivata dopo un duro confronto tra Donald Trump e il primo ministro canadese Mark Carney al Forum di Davos. Il presidente statunitense ha ricordato a Carney che il Canada esiste grazie agli Stati Uniti, una tesi respinta dal premier canadese, che ha replicato: “Il Canada non esiste grazie agli Usa e può dimostrare come la diversità possa essere un punto di forza”

Mentre comincia a delinearsi l’elenco dei Paesi che hanno deciso di aderire al Board of Peace, il Consiglio promosso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, si delinea anche il quadro di chi non parteciperà. Tra questi c’è il Canada. Trump ha infatti ritirato l’invito a Ottawa a partecipare al Board of Peace. La decisione arriva dopo un duro confronto tra il presidente Usa e il primo ministro canadese Mark Carney. ( BOARD OF PEACE: MEMBRI E COME FUNZIONA )

Lo scontro a Davos



Lo scontro fra Trump a Carney si è acceso a Davos, dove il premier canadese ha parlato di un'era "di rivalità fra le grandi potenze", dell'"ordine basato sulle regole che sta svanendo" e dei "forti che possono fare quello che vogliono" a scapito dei deboli. Il premier canadese ha quindi invitato le potenze di mezzo ad "agire insieme, perché se non siamo presenti al tavolo delle trattative finiremo per essere delle vittime". Parole che Trump non ha gradito. Sempre da Davos il presidente Usa ha ricordato a Carney che il Canada esiste grazie agli Stati Uniti. A poche ore di distanza è arrivata la replica del premier canadese. Il Canada, ha riferito, "non esiste grazie agli Stati Uniti" e "può dimostrare come la diversità possa essere un punto di forza, non una debolezza". Pur non potendo risolvere "tutti i problemi del mondo", il Canada può "dimostrare che un'altra via è possibile, che l'arco della storia non è destinato a deviare verso l'autoritarismo e l'esclusione, ma può ancora piegarsi verso il progresso e la giustizia", ha aggiunto Carney.



Il ritiro dell’invito al Canada



La risposta di Trump è arrivata subito dopo: il ritiro dell’invito al Canada a partecipare al Board of Peace. "Caro premier Carney, vi prego di far sì che questa lettera serva a rappresentare che il Consiglio di pace sta ritirando il suo invito riguardo all'adesione del Canada a quello che sarà il più prestigioso consiglio dei leader mai riunito, in qualsiasi momento", ha detto Trump sul suo social Truth.