Che la questione sia delicata lo testimonia il fatto che i 27 Stati membri dell'Unione Europea ne discuteranno al vertice straordinario di giovedì, in aggiunta alla crisi scoppiata intorno alla Groenlandia. Gli animi, anche qui, si stanno scaldando. "È un documento folle, disegnato per minare alla base le Nazioni Unite", confida un diplomatico. "Sembra una cosa uscita da un (brutto) film d'azione", chiosa una fonte europea. A pesare - al di là dei contenuti della Carta, dove a contare davvero è solo uno, ovvero Donald Trump - è pure la scelta dei leader. C'è Vladimir Putin (la Russia siede pur sempre al Consiglio di sicurezza dell'Onu) ma anche Alexander Lukashenko, il presidente-dittatore della Bielorussia. Volodymyr Zelensky, confermando di aver ricevuto l'invito, parlando coi giornalisti ha preso tempo, spiegando che i diplomatici ucraini "stanno esaminando" il tutto. "La Russia è il Paese che ci ha dichiarato guerra e la Bielorussia è suo alleato, è ancora molto difficile per me immaginare come potremmo lavorare insieme in qualsiasi tipo di consiglio", ha sottolineato.