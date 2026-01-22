Poco meno del 40% degli intervistati pensa che sarebbe necessario inviare truppe nelle basi dell’isola per scoraggiare le richieste di Trump e ribadire la tutela della sovranità danese. Solo il 5% appoggia un'eventuale cessione del territorio, almeno parziale, a Washington. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca YouTrend per Sky TG24, che ha sondato le opinioni degli italiani anche su Iran, Venezuela, referendum sulla Giustizia e intenzioni di voto