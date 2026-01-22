Offerte Sky
Groenlandia, sondaggio: il 39% degli italiani sarebbe favorevole a intervento Ue-Italia

Politica fotogallery
15 foto
Ansa/Sky TG24

Poco meno del 40% degli intervistati pensa che sarebbe necessario inviare truppe nelle basi dell’isola per scoraggiare le richieste di Trump e ribadire la tutela della sovranità danese. Solo il 5% appoggia un'eventuale cessione del territorio, almeno parziale, a Washington. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca YouTrend per Sky TG24, che ha sondato le opinioni degli italiani anche su Iran, Venezuela, referendum sulla Giustizia e intenzioni di voto

Sondaggio, Paese diviso su referendum Giustizia ma il "Sì" è avanti

Politica

Il 59% degli intervistati ha dichiarato che sul proprio voto peseranno di più motivazioni...

15 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 22 gennaio: la rassegna stampa

Cronaca

La Groenlandia con il dietrofront di Trump sui dazi ai Paesi dell'Ue e l'annuncio di un "accordo"...

16 foto

Valentino, in 5mila alla camera ardente a Roma. FOTO

Cronaca

Si è chiusa alle 18 la prima giornata di camera ardente per lo stilista Valentino Garavani, morto...

17 foto
Camera ardente Valentino

Maltempo Sicilia, i danni del ciclone Harry da Catania a Messina. FOTO

Cronaca

Gran parte della regione ridotta in ginocchio dal peggioramento delle condizioni meteo nelle...

18 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 gennaio: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani di oggi trova spazio lo scontro...

16 foto

    Australian Open, in corso Sinner-Duckworth. Musetti batte Sonego

    Sport

    A Melbourne si sta disputando il match tra Jannik Sinner e l'australiano James Duckworth....

    Meloni congela adesione Board Gaza per incompatibilità costituzionale

    live Mondo

    La presidente del Consiglio frena sulla partecipazione del nostro PAese al consiglio di pace...

    Witkoff: "I colloqui Kiev-Mosca ridotti a un'unica questione". LIVE

    live Mondo

    I colloqui per porre fine alla guerra in Ucraina hanno fatto "molti progressi" e si sono "ridotti...