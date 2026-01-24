Gli attacchi russi hanno ucciso una persona e ne hanno ferite altre 23 nella capitale ucraina e nella città nord-orientale di Kharkiv nella notte tra sabato e domenica. Il Paese è in stato di allerta aerea, con le autorita' militari di Kiev che segnalano la presenza di droni e missili balistici. "Kiev è sotto un massiccio attacco nemico. Non abbandonate i rifugi!" ha scritto il sindaco Vitali Klitschko su Telegram, aggiungendo che diversi edifici non residenziali sono stati colpiti. "Attualmente, si sa che una persona e' morta e quattro sono rimaste ferite", ha scritto in un post separato, aggiungendo che tre dei feriti sono stati ricoverati in ospedale. Sono scoppiati incendi in diversi edifici colpiti dai detriti dei droni, mentre i servizi di riscaldamento e acqua in alcune parti della capitale sono stati interrotti, ha aggiunto. Altre quattro persone sono rimaste ferite nella regione di Kiev, ha dichiarato il capo dell'autorita' militare regionale. Piu' a est, nella seconda citta' ucraina di Kharkiv, il sindaco Igor Terekhov ha riferito che un attacco con droni Shahed di fabbricazione iraniana ha danneggiato diversi edifici residenziali vicino al confine con la Russia. La polizia ha pubblicato su Telegram che gli attacchi con i droni hanno ferito 15 persone nella regione di Kharkiv e danneggiato anche due strutture mediche. Gli attacchi arrivano dopo che i negoziatori di Russia, Ucraina e Stati Uniti si sono incontrati ieri ad Abu Dhabi per i primi colloqui diretti sul piano di pace promosso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Oggi è in programma il secondo giorno di colloqui.