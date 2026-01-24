L’Ucraina è in stato di allerta aerea, con le autorità militari che segnalano la presenza di droni e missili balistici russi. Braccio di ferro sul Donbass nei negoziati Usa-Russia-Ucraina ad Abu Dhabi. I colloqui, iniziati ieri, dovrebbero durare due giorni. Al centro delle trattative il controllo dell'Ucraina orientale: 'Per mettere fine al conflitto, l'esercito ucraino deve lasciare il Donbass', avverte il Cremlino
L’Ucraina è in stato di allerta aerea, con le autorità militari che segnalano la presenza di droni e missili balistici. Attacchi nella notte a Kiev e Kharkiv. Braccio di ferro sul Donbass nei negoziati Usa-Russia-Ucraina ad Abu Dhabi, mentre gli attacchi russi colpiscono Kiev e Kharkiv: un morto e tre feriti nella capitale. I colloqui, iniziati ieri, dovrebbero durare due giorni. Al centro delle trattative il controllo dell'Ucraina orientale: 'Per mettere fine al conflitto, l'esercito ucraino deve lasciare il Donbass', avverte il Cremlino. Zelensky assicura che con Trump, a Davos, ha concordato la fornitura di munizioni per il sistema di difesa aerea Patriot. L'Europa intanto replica alle accuse lanciate dal leader ucraino a Davos ricordando di aver fornito 'quasi 200 miliardi di euro' a Kiev dall'inizio della guerra. Stoccata di Tajani: 'L'Europa ha fatto di tutto, Zelensky è stato ingeneroso'. Nuove frizioni Londra-Trump dopo la ricucitura sulla Groenlandia. Il presidente Usa minimizza il ruolo degli alleati - Gran Bretagna in testa - nell'invasione dell'Afghanistan seguita all'attacco dell'11 settembre 2001 sostenendo che le truppe degli altri Paesi avrebbero evitato la prima linea. Sdegno in Gb. Starmer: 'È offensivo, si scusi'.
Usa: "La Russia rimarrà una minaccia persistente, ma gestibile"
Difendere il territorio nazionale degli Stati Uniti, deterrenza della Cina nell'Indo-Pacifico attraverso la forza e non il confronto, aumentare la condivisione degli oneri con gli alleati e i partner degli Stati Uniti e potenziare la base industriale della difesa statunitense. Sono le priorità della nuova Strategia di Difesa Nazionale, diffusa dal Pentagono, secondo la quale l'emisfero occidentale è stata una regione "trascurata" dalle politiche precedenti. Tuttavia, il documento nega qualsiasi tendenza all'isolazionismo. "La Russia rimarrà una minaccia persistente, ma gestibile, per i membri orientali della Nato nel prossimo futuro" si legge ancora, mentre riguardo all'Europa "sebbene rimanga importante, la sua quota di potere economico globale è minore e in diminuzione". Gli Usa devono "aumentare la condivisione degli oneri con gli alleati e i partner".
Almeno un morto e 27 feriti nei bombardamenti russi su Kiev e Kharkiv
I pesanti bombardamenti russi sull'Ucraina, avvenuti nella notte hanno causato almeno un morto e 27 feriti a Kiev e Kharkiv, nel nord-est, secondo quanto riferito dalle autorità locali. L'intero territorio ucraino è stato messo in stato di allerta per attacchi aerei durante la notte, con le autorità militari della capitale che hanno avvertito della minaccia di droni e missili balistici. A Kiev, sono stati segnalati danni in cinque quartieri, causando incendi e frantumando le finestre di una clinica privata, secondo il sindaco Vitali Klitschko. "Una persona è morta e quattro sono rimaste ferite. Tre dei feriti sono stati ricoverati in ospedale", ha dichiarato su Telegram, menzionando interruzioni di riscaldamento e acqua in alcuni quartieri periferici, nonostante temperature inferiori a -10 °C. Alla periferia di Kiev, l'attacco ha causato altri quattro feriti, due dei quali sono stati ricoverati in ospedale, secondo le autorità militari locali. A Kharkiv, il sindaco Igor Terekhov ha segnalato un attacco da parte di droni Shahed di progettazione iraniana, che ha danneggiato diversi edifici residenziali, un rifugio per sfollati, un ospedale e un reparto maternità in questa importante città vicino al confine russo. "Kharkiv ha subito un massiccio attacco durato quasi due ore e mezza. Il nemico ha attaccato la città con 25 Shahed", ha dichiarato su Telegram, riportando 19 feriti.
Ucraina: oggi secondo giorno trilaterale con Russia e Usa
I negoziatori di Russia, Ucraina e Stati Uniti si incontreranno oggi ad Abu Dhabi per il secondo giorno di negoziati sul piano di pace promosso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra che dura da quasi quattro anni. Il primo contatto tra funzionari ucraini e russi sulla proposta è iniziato ieri. Il capo negoziatore ucraino Rustem Umerov ha affermato che le discussioni si sono concentrate "sui parametri per porre fine alla guerra russa e sulla logica futura del processo negoziale". La bozza iniziale statunitense ha suscitato critiche a Kiev e in Europa essendo molto vicina alle posizioni russe, mentre le successive proposte hanno suscitato reazioni negative da parte della Russia contraria all'idea di forze di pace europee. Entrambe le parti affermano che il destino del territorio nella regione orientale del Donbass è una delle principali questioni in sospeso nella ricerca di una soluzione a una guerra che ha ucciso decine di migliaia di persone, sfollato milioni di persone e decimato parti dell'Ucraina.
