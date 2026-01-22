Offerte Sky
Francia, Macron: “Sequestrata petroliera proveniente da Russia nel Mediterraneo"

Mondo

L'operazione, precisa il presidente francese, è "stata condotta nel rigoroso rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto marittimo". Il leader francese riferisce quindi che sulla questione è stata "avviata un'indagine giudiziaria"

La Marina francese oggi ha sequestrato nel Mediterraneo una "petroliera proveniente dalla Russia" sospettata di essere parte della "flotta ombra" che "contribuisce a finanziare la guerra di aggressione contro l'Ucraina". Lo annuncia su X Emmanuel Macron, riferendo che "questa mattina la Marina francese ha abbordato una petroliera proveniente dalla Russia, soggetta a sanzioni internazionali e sospettata di battere falsa bandiera".

L'operazione

L'operazione, precisa il presidente francese, è "stata condotta nel rigoroso rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto marittimo". Il leader francese riferisce quindi che sulla questione è stata "avviata un'indagine giudiziaria". "La nave - prosegue Macron - è stata dirottata. Siamo determinati a rispettare il diritto internazionale e a garantire l'efficacia delle sanzioni. Le attività della flotta fantasma - deplora infine il presidente della Francia - contribuiscono a finanziare la guerra di aggressione contro l'Ucraina".

