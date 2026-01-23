Davos 2026, ultima giornata con Lagarde e Gianotti. LIVE

Nei giorni scorsi Lagarde è stata protagonista di uno dei momenti di più alta tensione fra Europa e Stati Uniti. A quanto si è appreso, martedì durante un evento serale Howard Lutnick, il segretario al Commercio Usa, si sarebbe lanciato in una critica affilata contro l'Europa, definendola un'economia in declino di competitività e criticando le sue politiche energetiche e avrebbe schernito l'appello di Lagarde a un'Europa più unita ed emancipata dagli Usa. A quel punto, la presidente della Bce si sarebbe alzata abbandonando la cena.

I grandi temi di Davos 2026

Quella di quest’anno è stata un’edizione inevitabilmente segnata dalla presenza di Donald Trump. Il numero uno della Casa Bianca ieri ha avuto un bilaterale con Volodymyr Zelensky, al termine del quale il presidente ucraino ha annunciato per oggi e domani un primo incontro trilaterale tra Stati Uniti, Russia e Ucraina negli Emirati Arabi Uniti. "I documenti volti a porre fine a questa guerra sono quasi pronti, e questo è davvero importante. L'Ucraina sta lavorando con assoluta onestà", ha aggiunto Zelensky, che ha poi sferrato però un attacco ai suoi alleati europei, accusati di non avere "volontà politica" per affrontare Vladimir Putin mentre la guerra continua a infuriare e di mostrarsi "persi" e "frammentati". Al centro del summit anche la questione della Groenlandia, su cui mercoledì sera è arrivata la svolta con un accordo fra Trump e il segretario generale della Nato, Mark Rutte: un’intesa che per il presidente Usa è "per sempre. Ci sono molte cose buone nell'intesa, anche per l'Europa. Lavoreremo insieme e la Nato sarà coinvolta. Non avremo alcuna spesa se non quella di realizzare il Golden Dome".