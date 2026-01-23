Caso Groenlandia, Trump: "Con accordo possiamo fare tutto ciò che vogliamo"

"È un negoziato, ma è a tempo illimitato. Si parla di 99 o 50 anni, è per sempre. Possiamo fare tutto quello che vogliamo", ha dichiarato il presidente Usa, parlando a bordo dell'Air Force One.Intanto il ministro degli Esteri danese, Lars Lokke, fa sapere che i negoziati per aumentare la sicurezza nell'Artico inizieranno presto

L'accordo sulla Groenlandia prevede che gli Stati Uniti possano fare "tutto quello che vogliono". E' quanto ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rispondendo alle domande dei giornalisti a bordo dell'Air Force One. "E' un negoziato, ma è a tempo illimitato. Si parla di 99 o 50 anni, è per sempre. Possiamo fare tutto quello che vogliamo", le parole del presidente americano.

Danimarca: "Colloqui sulla sicurezza inzieranno presto"

I negoziati con gli Stati Uniti sulla Groenlandia, volti ad aumentare la sicurezza nell'Artico, dovrebbero iniziare presto, ha dichiarato intanto il ministro degli Esteri danese Lars Lokke Rasmussen. "Avvieremo questi incontri abbastanza rapidamente. Non comunicheremo quando si terranno, perché ora è necessario togliere ogni drammaticità alla questione", ha detto Lokke ai giornalisti a Copenaghen, aggiungendo che i colloqui si concentreranno su "sicurezza, sicurezza e sicurezza".