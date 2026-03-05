Offerte Sky
Iran, Usa affondano nave da guerra Iran nell'Oceano Indiano

Mondo

Guardie armate presidiano l’ospedale di Galle, nello Sri Lanka, dove sono ricoverati i marinai iraniani sopravvissuti all’affondamento di una nave da guerra colpita da un sottomarino statunitense nell’Oceano Indiano. Nell’attacco, avvenuto mercoledì al largo dell’isola, sono morte almeno 80 persone. Molti membri dell’equipaggio risultano ancora dispersi.

