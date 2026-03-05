Iran, Usa affondano nave da guerra Iran nell'Oceano Indiano

Guardie armate presidiano l’ospedale di Galle, nello Sri Lanka, dove sono ricoverati i marinai iraniani sopravvissuti all’affondamento di una nave da guerra colpita da un sottomarino statunitense nell’Oceano Indiano. Nell’attacco, avvenuto mercoledì al largo dell’isola, sono morte almeno 80 persone. Molti membri dell’equipaggio risultano ancora dispersi.
Prossimi video
Sky TG24 Mondo, la puntata del 4 marzo 2026
Mondo
Iran, Trump: dovevamo attaccare, sta andando alla grande
Mondo
Guerra Iran, ancora raid di Iraele e Usa, Teheran reagisce
Mondo
Missile iraniano diretto in Turchia abbattutto dalla Nato
Mondo
Immagini satellitari: scuola di Minab prima e dopo il raid
Mondo
Guerra Iran, bivio tra escalation e crollo difese di Teheran
Mondo
Iran, il figlio di Khamenei nel mirino di Usa e Israele
Mondo