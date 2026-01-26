Offerte Sky
Guerra Ucraina Russia, Zelensky: pronta bozza garanzie sicurezza. Resta nodo Donbass. LIVE

Nuovo scontro tra Mosca e Europa. La leadership Ue è composta da "funzionari incompetenti" e il Cremlino "non discuterà mai nulla" col capo della diplomazia europea Kallas, afferma il portavoce presidenziale russo Peskov

Nuovo scontro tra Russia e Europa. La leadership Ue è composta da "funzionari incompetenti" e Mosca "non discuterà mai nulla" col capo della diplomazia europea Kallas, afferma il portavoce presidenziale russo Peskov. I negoziati sull'Ucraina vanno avanti. Il secondo round di colloqui ad  Abu Dhabi è stato definito "costruttivo" da Zelensky. "Il tema chiave  della discussione sono stati i possibili parametri  della fine della  guerra", ha aggiunto il leader di Kiev, per poi  sottolineare: "Le parti  hanno concordato di riferire nelle capitali e di coordinare le  ulteriori fasi con i leader. I rappresentanti militari hanno individuato  un elenco di questioni per un prossimo incontro".

Mosca: 40 droni ucraini abbattuti stanotte sulle regioni russe

Mosca afferma che le difese aeree hanno abbattuto stanotte 40 droni ucraini sul territorio della Russia, rende noto l'agenzia di stampa Tass citando il Ministero della Difesa russo. La maggior parte dei velivoli d'attacco senza pilota è stata intercettata sulla regione sudoccidentale di Krasnodar, viene specificato. 

Zelensky incontra la leader bielorussa d'opposizione in esilio Tsikhanouskaya

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la leader dell'opposizione bielorussa in esilio Sviatlana Tsikhanouskaya hanno tenuto il loro primo incontro bilaterale ieri a Vilnius in Lituania, hanno dichiarato i due leader citati dai media locali. "A nome dei bielorussi ho espresso piena solidarietà al popolo ucraino che lotta per la libertà e profondo rispetto per l'eccezionale leadership di Zelensky, che dà forza agli ucraini e speranza ai bielorussi", ha dichiarato la Tsikhanouskaya dopo l'incontro.

Scontro Minnesota-governo Usa, accuse a Trump: "Abuso di potere"

Tensione alta a Minneapolis dopo l'uccisione di Alex Pretti, americano di 37 anni, infermiere di...

Ucraina, Cremlino: "Con Europa non trattiamo, sono incompetenti"

Nuovo scontro tra la Russia e l'Europa. È stato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, a dire...

Minneapolis, da prima operazione Ice a uccisione Pretti: l'escalation

Negli Usa il Minnesota è diventato l’epicentro dello scontro tra amministrazione federale e...

Usa, maltempo e gelo: 22 Stati in emergenza per tempesta artica. FOTO

La perturbazione sta colpendo gran parte degli Stati Uniti e interesserà ancora il Paese nelle...

Proteste Iran, Time: “Possibili 30mila morti in 48 ore di repressione"

Lo riporta la rivista Time citando due alti funzionari del ministero della Salute iraniano...

