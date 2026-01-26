Nuovo scontro tra Russia e Europa. La leadership Ue è composta da "funzionari incompetenti" e Mosca "non discuterà mai nulla" col capo della diplomazia europea Kallas, afferma il portavoce presidenziale russo Peskov. I negoziati sull'Ucraina vanno avanti. Il secondo round di colloqui ad Abu Dhabi è stato definito "costruttivo" da Zelensky. "Il tema chiave della discussione sono stati i possibili parametri della fine della guerra", ha aggiunto il leader di Kiev, per poi sottolineare: "Le parti hanno concordato di riferire nelle capitali e di coordinare le ulteriori fasi con i leader. I rappresentanti militari hanno individuato un elenco di questioni per un prossimo incontro".

