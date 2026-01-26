Guerra Ucraina Russia, Zelensky: pronta bozza garanzie sicurezza. Resta nodo Donbass. LIVE
Nuovo scontro tra Mosca e Europa. La leadership Ue è composta da "funzionari incompetenti" e il Cremlino "non discuterà mai nulla" col capo della diplomazia europea Kallas, afferma il portavoce presidenziale russo Peskov
Nuovo scontro tra Russia e Europa. La leadership Ue è composta da "funzionari incompetenti" e Mosca "non discuterà mai nulla" col capo della diplomazia europea Kallas, afferma il portavoce presidenziale russo Peskov. I negoziati sull'Ucraina vanno avanti. Il secondo round di colloqui ad Abu Dhabi è stato definito "costruttivo" da Zelensky. "Il tema chiave della discussione sono stati i possibili parametri della fine della guerra", ha aggiunto il leader di Kiev, per poi sottolineare: "Le parti hanno concordato di riferire nelle capitali e di coordinare le ulteriori fasi con i leader. I rappresentanti militari hanno individuato un elenco di questioni per un prossimo incontro".
Mosca: 40 droni ucraini abbattuti stanotte sulle regioni russe
Mosca afferma che le difese aeree hanno abbattuto stanotte 40 droni ucraini sul territorio della Russia, rende noto l'agenzia di stampa Tass citando il Ministero della Difesa russo. La maggior parte dei velivoli d'attacco senza pilota è stata intercettata sulla regione sudoccidentale di Krasnodar, viene specificato.
Zelensky incontra la leader bielorussa d'opposizione in esilio Tsikhanouskaya
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la leader dell'opposizione bielorussa in esilio Sviatlana Tsikhanouskaya hanno tenuto il loro primo incontro bilaterale ieri a Vilnius in Lituania, hanno dichiarato i due leader citati dai media locali. "A nome dei bielorussi ho espresso piena solidarietà al popolo ucraino che lotta per la libertà e profondo rispetto per l'eccezionale leadership di Zelensky, che dà forza agli ucraini e speranza ai bielorussi", ha dichiarato la Tsikhanouskaya dopo l'incontro.